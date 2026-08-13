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BRIE: MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF

30.91 USD 0.05 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BRIE汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点30.84和高点31.04进行交易。

关注MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BRIE股票今天的价格是多少？

MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF股票今天的定价为30.91。它在30.84 - 31.04范围内交易，昨天的收盘价为30.86，交易量达到190。BRIE的实时价格图表显示了这些更新。

MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF股票是否支付股息？

MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF目前的价值为30.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.94%和USD。实时查看图表以跟踪BRIE走势。

如何购买BRIE股票？

您可以以30.91的当前价格购买MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF股票。订单通常设置在30.91或31.21附近，而190和-0.16%显示市场活动。立即关注BRIE的实时图表更新。

如何投资BRIE股票？

投资MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF需要考虑年度范围24.77 - 31.07和当前价格30.91。许多人在以30.91或31.21下订单之前，会比较2.18%和。实时查看BRIE价格图表，了解每日变化。

MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF的最高价格是31.07。在24.77 - 31.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF的绩效。

MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF股票的最低价格是多少？

MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF（BRIE）的最低价格为24.77。将其与当前的30.91和24.77 - 31.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRIE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BRIE股票是什么时候拆分的？

MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.86和23.94%中可见。

日范围
30.84 31.04
年范围
24.77 31.07
前一天收盘价
30.86
开盘价
30.96
卖价
30.91
买价
31.21
最低价
30.84
最高价
31.04
交易量
190
日变化
0.16%
月变化
2.18%
6个月变化
7.40%
年变化
23.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%