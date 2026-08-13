BEDY股票今天的价格是多少？ BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF股票今天的定价为30.15。它在29.53 - 30.25范围内交易，昨天的收盘价为30.13，交易量达到838。BEDY的实时价格图表显示了这些更新。

BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF股票是否支付股息？ BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF目前的价值为30.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.90%和USD。实时查看图表以跟踪BEDY走势。

如何购买BEDY股票？ 您可以以30.15的当前价格购买BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF股票。订单通常设置在30.15或30.45附近，而838和2.10%显示市场活动。立即关注BEDY的实时图表更新。

如何投资BEDY股票？ 投资BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF需要考虑年度范围26.01 - 30.25和当前价格30.15。许多人在以30.15或30.45下订单之前，会比较1.75%和。实时查看BEDY价格图表，了解每日变化。

BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF的最高价格是30.25。在26.01 - 30.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF的绩效。

BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF股票的最低价格是多少？ BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF（BEDY）的最低价格为26.01。将其与当前的30.15和26.01 - 30.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BEDY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。