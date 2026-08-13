BEDY: BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
今日BEDY汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点29.53和高点30.25进行交易。
关注BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BEDY股票今天的价格是多少？
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF股票今天的定价为30.15。它在29.53 - 30.25范围内交易，昨天的收盘价为30.13，交易量达到838。BEDY的实时价格图表显示了这些更新。
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF股票是否支付股息？
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF目前的价值为30.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.90%和USD。实时查看图表以跟踪BEDY走势。
如何购买BEDY股票？
您可以以30.15的当前价格购买BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF股票。订单通常设置在30.15或30.45附近，而838和2.10%显示市场活动。立即关注BEDY的实时图表更新。
如何投资BEDY股票？
投资BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF需要考虑年度范围26.01 - 30.25和当前价格30.15。许多人在以30.15或30.45下订单之前，会比较1.75%和。实时查看BEDY价格图表，了解每日变化。
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF的最高价格是30.25。在26.01 - 30.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF的绩效。
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF股票的最低价格是多少？
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF（BEDY）的最低价格为26.01。将其与当前的30.15和26.01 - 30.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BEDY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BEDY股票是什么时候拆分的？
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.13和14.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.13
- 开盘价
- 29.53
- 卖价
- 30.15
- 买价
- 30.45
- 最低价
- 29.53
- 最高价
- 30.25
- 交易量
- 838
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 1.75%
- 6个月变化
- 7.60%
- 年变化
- 14.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%