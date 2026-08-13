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BEDY: BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF

30.15 USD 0.02 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BEDY汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点29.53和高点30.25进行交易。

关注BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BEDY股票今天的价格是多少？

BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF股票今天的定价为30.15。它在29.53 - 30.25范围内交易，昨天的收盘价为30.13，交易量达到838。BEDY的实时价格图表显示了这些更新。

BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF股票是否支付股息？

BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF目前的价值为30.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.90%和USD。实时查看图表以跟踪BEDY走势。

如何购买BEDY股票？

您可以以30.15的当前价格购买BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF股票。订单通常设置在30.15或30.45附近，而838和2.10%显示市场活动。立即关注BEDY的实时图表更新。

如何投资BEDY股票？

投资BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF需要考虑年度范围26.01 - 30.25和当前价格30.15。许多人在以30.15或30.45下订单之前，会比较1.75%和。实时查看BEDY价格图表，了解每日变化。

BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF的最高价格是30.25。在26.01 - 30.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF的绩效。

BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF股票的最低价格是多少？

BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF（BEDY）的最低价格为26.01。将其与当前的30.15和26.01 - 30.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BEDY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BEDY股票是什么时候拆分的？

BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.13和14.90%中可见。

日范围
29.53 30.25
年范围
26.01 30.25
前一天收盘价
30.13
开盘价
29.53
卖价
30.15
买价
30.45
最低价
29.53
最高价
30.25
交易量
838
日变化
0.07%
月变化
1.75%
6个月变化
7.60%
年变化
14.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%