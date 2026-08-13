BABU股票今天的价格是多少？ Direxion Daily BABA Bull 2X ETF股票今天的定价为12.84。它在12.82 - 13.09范围内交易，昨天的收盘价为13.79，交易量达到62。BABU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily BABA Bull 2X ETF股票是否支付股息？ Direxion Daily BABA Bull 2X ETF目前的价值为12.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-47.55%和USD。实时查看图表以跟踪BABU走势。

如何购买BABU股票？ 您可以以12.84的当前价格购买Direxion Daily BABA Bull 2X ETF股票。订单通常设置在12.84或13.14附近，而62和-1.91%显示市场活动。立即关注BABU的实时图表更新。

如何投资BABU股票？ 投资Direxion Daily BABA Bull 2X ETF需要考虑年度范围6.87 - 24.48和当前价格12.84。许多人在以12.84或13.14下订单之前，会比较1.26%和。实时查看BABU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily BABA Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily BABA Bull 2X ETF的最高价格是24.48。在6.87 - 24.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily BABA Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily BABA Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？ Direxion Daily BABA Bull 2X ETF（BABU）的最低价格为6.87。将其与当前的12.84和6.87 - 24.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BABU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。