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BABU: Direxion Daily BABA Bull 2X ETF

12.84 USD 0.95 (6.89%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BABU汇率已更改-6.89%。当日，交易品种以低点12.82和高点13.09进行交易。

关注Direxion Daily BABA Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BABU股票今天的价格是多少？

Direxion Daily BABA Bull 2X ETF股票今天的定价为12.84。它在12.82 - 13.09范围内交易，昨天的收盘价为13.79，交易量达到62。BABU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily BABA Bull 2X ETF股票是否支付股息？

Direxion Daily BABA Bull 2X ETF目前的价值为12.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-47.55%和USD。实时查看图表以跟踪BABU走势。

如何购买BABU股票？

您可以以12.84的当前价格购买Direxion Daily BABA Bull 2X ETF股票。订单通常设置在12.84或13.14附近，而62和-1.91%显示市场活动。立即关注BABU的实时图表更新。

如何投资BABU股票？

投资Direxion Daily BABA Bull 2X ETF需要考虑年度范围6.87 - 24.48和当前价格12.84。许多人在以12.84或13.14下订单之前，会比较1.26%和。实时查看BABU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily BABA Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily BABA Bull 2X ETF的最高价格是24.48。在6.87 - 24.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily BABA Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily BABA Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？

Direxion Daily BABA Bull 2X ETF（BABU）的最低价格为6.87。将其与当前的12.84和6.87 - 24.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BABU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BABU股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily BABA Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.79和-47.55%中可见。

日范围
12.82 13.09
年范围
6.87 24.48
前一天收盘价
13.79
开盘价
13.09
卖价
12.84
买价
13.14
最低价
12.82
最高价
13.09
交易量
62
日变化
-6.89%
月变化
1.26%
6个月变化
-26.63%
年变化
-47.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%