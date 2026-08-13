BABU: Direxion Daily BABA Bull 2X ETF
今日BABU汇率已更改-6.89%。当日，交易品种以低点12.82和高点13.09进行交易。
关注Direxion Daily BABA Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
BABU股票今天的价格是多少？
Direxion Daily BABA Bull 2X ETF股票今天的定价为12.84。它在12.82 - 13.09范围内交易，昨天的收盘价为13.79，交易量达到62。BABU的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily BABA Bull 2X ETF股票是否支付股息？
Direxion Daily BABA Bull 2X ETF目前的价值为12.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-47.55%和USD。实时查看图表以跟踪BABU走势。
如何购买BABU股票？
您可以以12.84的当前价格购买Direxion Daily BABA Bull 2X ETF股票。订单通常设置在12.84或13.14附近，而62和-1.91%显示市场活动。立即关注BABU的实时图表更新。
如何投资BABU股票？
投资Direxion Daily BABA Bull 2X ETF需要考虑年度范围6.87 - 24.48和当前价格12.84。许多人在以12.84或13.14下订单之前，会比较1.26%和。实时查看BABU价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily BABA Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily BABA Bull 2X ETF的最高价格是24.48。在6.87 - 24.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily BABA Bull 2X ETF的绩效。
Direxion Daily BABA Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？
Direxion Daily BABA Bull 2X ETF（BABU）的最低价格为6.87。将其与当前的12.84和6.87 - 24.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BABU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BABU股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily BABA Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.79和-47.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.79
- 开盘价
- 13.09
- 卖价
- 12.84
- 买价
- 13.14
- 最低价
- 12.82
- 最高价
- 13.09
- 交易量
- 62
- 日变化
- -6.89%
- 月变化
- 1.26%
- 6个月变化
- -26.63%
- 年变化
- -47.55%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%