报价部分
货币 / AVS
回到股票

AVS: Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares

7.05 USD 0.11 (1.59%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AVS汇率已更改1.59%。当日，交易品种以低点6.90和高点7.12进行交易。

关注Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AVS股票今天的价格是多少？

Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares股票今天的定价为7.05。它在6.90 - 7.12范围内交易，昨天的收盘价为6.94，交易量达到1430。AVS的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares目前的价值为7.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.06%和USD。实时查看图表以跟踪AVS走势。

如何购买AVS股票？

您可以以7.05的当前价格购买Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares股票。订单通常设置在7.05或7.35附近，而1430和2.17%显示市场活动。立即关注AVS的实时图表更新。

如何投资AVS股票？

投资Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares需要考虑年度范围6.26 - 10.95和当前价格7.05。许多人在以7.05或7.35下订单之前，会比较-8.20%和。实时查看AVS价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares的最高价格是10.95。在6.26 - 10.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares的绩效。

Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares（AVS）的最低价格为6.26。将其与当前的7.05和6.26 - 10.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVS股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.94和-28.06%中可见。

日范围
6.90 7.12
年范围
6.26 10.95
前一天收盘价
6.94
开盘价
6.90
卖价
7.05
买价
7.35
最低价
6.90
最高价
7.12
交易量
1.430 K
日变化
1.59%
月变化
-8.20%
6个月变化
-32.47%
年变化
-28.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%