AVS: Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares
今日AVS汇率已更改1.59%。当日，交易品种以低点6.90和高点7.12进行交易。
关注Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AVS股票今天的价格是多少？
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares股票今天的定价为7.05。它在6.90 - 7.12范围内交易，昨天的收盘价为6.94，交易量达到1430。AVS的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares目前的价值为7.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.06%和USD。实时查看图表以跟踪AVS走势。
如何购买AVS股票？
您可以以7.05的当前价格购买Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares股票。订单通常设置在7.05或7.35附近，而1430和2.17%显示市场活动。立即关注AVS的实时图表更新。
如何投资AVS股票？
投资Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares需要考虑年度范围6.26 - 10.95和当前价格7.05。许多人在以7.05或7.35下订单之前，会比较-8.20%和。实时查看AVS价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares的最高价格是10.95。在6.26 - 10.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares的绩效。
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares（AVS）的最低价格为6.26。将其与当前的7.05和6.26 - 10.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVS股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.94和-28.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.94
- 开盘价
- 6.90
- 卖价
- 7.05
- 买价
- 7.35
- 最低价
- 6.90
- 最高价
- 7.12
- 交易量
- 1.430 K
- 日变化
- 1.59%
- 月变化
- -8.20%
- 6个月变化
- -32.47%
- 年变化
- -28.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%