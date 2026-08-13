AVS股票今天的价格是多少？ Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares股票今天的定价为7.05。它在6.90 - 7.12范围内交易，昨天的收盘价为6.94，交易量达到1430。AVS的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares股票是否支付股息？ Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares目前的价值为7.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.06%和USD。实时查看图表以跟踪AVS走势。

如何购买AVS股票？ 您可以以7.05的当前价格购买Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares股票。订单通常设置在7.05或7.35附近，而1430和2.17%显示市场活动。立即关注AVS的实时图表更新。

如何投资AVS股票？ 投资Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares需要考虑年度范围6.26 - 10.95和当前价格7.05。许多人在以7.05或7.35下订单之前，会比较-8.20%和。实时查看AVS价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares的最高价格是10.95。在6.26 - 10.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares的绩效。

Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？ Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares（AVS）的最低价格为6.26。将其与当前的7.05和6.26 - 10.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。