ARCX: Tradr 2X Long ACHR Daily ETF
今日ARCX汇率已更改15.93%。当日，交易品种以低点17.20和高点21.14进行交易。
关注Tradr 2X Long ACHR Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ARCX股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF股票今天的定价为19.58。它在17.20 - 21.14范围内交易，昨天的收盘价为16.89，交易量达到313。ARCX的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF目前的价值为19.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注65.51%和USD。实时查看图表以跟踪ARCX走势。
如何购买ARCX股票？
您可以以19.58的当前价格购买Tradr 2X Long ACHR Daily ETF股票。订单通常设置在19.58或19.88附近，而313和13.84%显示市场活动。立即关注ARCX的实时图表更新。
如何投资ARCX股票？
投资Tradr 2X Long ACHR Daily ETF需要考虑年度范围5.79 - 53.38和当前价格19.58。许多人在以19.58或19.88下订单之前，会比较95.41%和。实时查看ARCX价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long ACHR Daily ETF的最高价格是53.38。在5.79 - 53.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long ACHR Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF（ARCX）的最低价格为5.79。将其与当前的19.58和5.79 - 53.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ARCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ARCX股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.89和65.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.89
- 开盘价
- 17.20
- 卖价
- 19.58
- 买价
- 19.88
- 最低价
- 17.20
- 最高价
- 21.14
- 交易量
- 313
- 日变化
- 15.93%
- 月变化
- 95.41%
- 6个月变化
- -29.42%
- 年变化
- 65.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%