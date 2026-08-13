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ARCX: Tradr 2X Long ACHR Daily ETF

19.58 USD 2.69 (15.93%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ARCX汇率已更改15.93%。当日，交易品种以低点17.20和高点21.14进行交易。

关注Tradr 2X Long ACHR Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ARCX股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF股票今天的定价为19.58。它在17.20 - 21.14范围内交易，昨天的收盘价为16.89，交易量达到313。ARCX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF目前的价值为19.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注65.51%和USD。实时查看图表以跟踪ARCX走势。

如何购买ARCX股票？

您可以以19.58的当前价格购买Tradr 2X Long ACHR Daily ETF股票。订单通常设置在19.58或19.88附近，而313和13.84%显示市场活动。立即关注ARCX的实时图表更新。

如何投资ARCX股票？

投资Tradr 2X Long ACHR Daily ETF需要考虑年度范围5.79 - 53.38和当前价格19.58。许多人在以19.58或19.88下订单之前，会比较95.41%和。实时查看ARCX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long ACHR Daily ETF的最高价格是53.38。在5.79 - 53.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long ACHR Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF（ARCX）的最低价格为5.79。将其与当前的19.58和5.79 - 53.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ARCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ARCX股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.89和65.51%中可见。

日范围
17.20 21.14
年范围
5.79 53.38
前一天收盘价
16.89
开盘价
17.20
卖价
19.58
买价
19.88
最低价
17.20
最高价
21.14
交易量
313
日变化
15.93%
月变化
95.41%
6个月变化
-29.42%
年变化
65.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%