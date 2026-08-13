ARCX股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Long ACHR Daily ETF股票今天的定价为19.58。它在17.20 - 21.14范围内交易，昨天的收盘价为16.89，交易量达到313。ARCX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Long ACHR Daily ETF目前的价值为19.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注65.51%和USD。实时查看图表以跟踪ARCX走势。

如何购买ARCX股票？ 您可以以19.58的当前价格购买Tradr 2X Long ACHR Daily ETF股票。订单通常设置在19.58或19.88附近，而313和13.84%显示市场活动。立即关注ARCX的实时图表更新。

如何投资ARCX股票？ 投资Tradr 2X Long ACHR Daily ETF需要考虑年度范围5.79 - 53.38和当前价格19.58。许多人在以19.58或19.88下订单之前，会比较95.41%和。实时查看ARCX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Long ACHR Daily ETF的最高价格是53.38。在5.79 - 53.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long ACHR Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Long ACHR Daily ETF（ARCX）的最低价格为5.79。将其与当前的19.58和5.79 - 53.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ARCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。