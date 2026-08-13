报价部分
货币 / AQLT
回到股票

AQLT: iShares MSCI Global Quality Factor ETF

32.30 USD 0.07 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AQLT汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点32.27和高点32.51进行交易。

关注iShares MSCI Global Quality Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AQLT股票今天的价格是多少？

iShares MSCI Global Quality Factor ETF股票今天的定价为32.30。它在32.27 - 32.51范围内交易，昨天的收盘价为32.23，交易量达到188。AQLT的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI Global Quality Factor ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI Global Quality Factor ETF目前的价值为32.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.66%和USD。实时查看图表以跟踪AQLT走势。

如何购买AQLT股票？

您可以以32.30的当前价格购买iShares MSCI Global Quality Factor ETF股票。订单通常设置在32.30或32.60附近，而188和-0.37%显示市场活动。立即关注AQLT的实时图表更新。

如何投资AQLT股票？

投资iShares MSCI Global Quality Factor ETF需要考虑年度范围25.78 - 32.51和当前价格32.30。许多人在以32.30或32.60下订单之前，会比较3.46%和。实时查看AQLT价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI Global Quality Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI Global Quality Factor ETF的最高价格是32.51。在25.78 - 32.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI Global Quality Factor ETF的绩效。

iShares MSCI Global Quality Factor ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI Global Quality Factor ETF（AQLT）的最低价格为25.78。将其与当前的32.30和25.78 - 32.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AQLT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AQLT股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI Global Quality Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.23和24.66%中可见。

日范围
32.27 32.51
年范围
25.78 32.51
前一天收盘价
32.23
开盘价
32.42
卖价
32.30
买价
32.60
最低价
32.27
最高价
32.51
交易量
188
日变化
0.22%
月变化
3.46%
6个月变化
9.38%
年变化
24.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%