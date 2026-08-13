ADBG股票今天的价格是多少？ Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF股票今天的定价为4.72。它在4.69 - 5.03范围内交易，昨天的收盘价为5.06，交易量达到1284。ADBG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF股票是否支付股息？ Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF目前的价值为4.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.41%和USD。实时查看图表以跟踪ADBG走势。

如何购买ADBG股票？ 您可以以4.72的当前价格购买Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF股票。订单通常设置在4.72或5.02附近，而1284和-5.41%显示市场活动。立即关注ADBG的实时图表更新。

如何投资ADBG股票？ 投资Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF需要考虑年度范围2.60 - 6.45和当前价格4.72。许多人在以4.72或5.02下订单之前，会比较3.74%和。实时查看ADBG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF的最高价格是6.45。在2.60 - 6.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF股票的最低价格是多少？ Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF（ADBG）的最低价格为2.60。将其与当前的4.72和2.60 - 6.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ADBG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。