ADBG: Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF
今日ADBG汇率已更改-6.72%。当日，交易品种以低点4.69和高点5.03进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ADBG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF股票今天的定价为4.72。它在4.69 - 5.03范围内交易，昨天的收盘价为5.06，交易量达到1284。ADBG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF目前的价值为4.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.41%和USD。实时查看图表以跟踪ADBG走势。
如何购买ADBG股票？
您可以以4.72的当前价格购买Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF股票。订单通常设置在4.72或5.02附近，而1284和-5.41%显示市场活动。立即关注ADBG的实时图表更新。
如何投资ADBG股票？
投资Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF需要考虑年度范围2.60 - 6.45和当前价格4.72。许多人在以4.72或5.02下订单之前，会比较3.74%和。实时查看ADBG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF的最高价格是6.45。在2.60 - 6.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF（ADBG）的最低价格为2.60。将其与当前的4.72和2.60 - 6.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ADBG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ADBG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.06和-15.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.06
- 开盘价
- 4.99
- 卖价
- 4.72
- 买价
- 5.02
- 最低价
- 4.69
- 最高价
- 5.03
- 交易量
- 1.284 K
- 日变化
- -6.72%
- 月变化
- 3.74%
- 6个月变化
- -11.11%
- 年变化
- -15.41%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%