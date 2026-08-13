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ADBG: Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

4.72 USD 0.34 (6.72%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ADBG汇率已更改-6.72%。当日，交易品种以低点4.69和高点5.03进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ADBG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF股票今天的定价为4.72。它在4.69 - 5.03范围内交易，昨天的收盘价为5.06，交易量达到1284。ADBG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF目前的价值为4.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.41%和USD。实时查看图表以跟踪ADBG走势。

如何购买ADBG股票？

您可以以4.72的当前价格购买Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF股票。订单通常设置在4.72或5.02附近，而1284和-5.41%显示市场活动。立即关注ADBG的实时图表更新。

如何投资ADBG股票？

投资Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF需要考虑年度范围2.60 - 6.45和当前价格4.72。许多人在以4.72或5.02下订单之前，会比较3.74%和。实时查看ADBG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF的最高价格是6.45。在2.60 - 6.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF（ADBG）的最低价格为2.60。将其与当前的4.72和2.60 - 6.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ADBG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ADBG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.06和-15.41%中可见。

日范围
4.69 5.03
年范围
2.60 6.45
前一天收盘价
5.06
开盘价
4.99
卖价
4.72
买价
5.02
最低价
4.69
最高价
5.03
交易量
1.284 K
日变化
-6.72%
月变化
3.74%
6个月变化
-11.11%
年变化
-15.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%