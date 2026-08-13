ACKY: VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF
今日ACKY汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点18.39和高点18.49进行交易。
关注VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
ACKY股票今天的价格是多少？
VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF股票今天的定价为18.41。它在18.39 - 18.49范围内交易，昨天的收盘价为18.37，交易量达到20。ACKY的实时价格图表显示了这些更新。
VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF股票是否支付股息？
VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF目前的价值为18.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.11%和USD。实时查看图表以跟踪ACKY走势。
如何购买ACKY股票？
您可以以18.41的当前价格购买VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF股票。订单通常设置在18.41或18.71附近，而20和0.11%显示市场活动。立即关注ACKY的实时图表更新。
如何投资ACKY股票？
投资VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF需要考虑年度范围16.81 - 20.67和当前价格18.41。许多人在以18.41或18.71下订单之前，会比较2.62%和。实时查看ACKY价格图表，了解每日变化。
VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF的最高价格是20.67。在16.81 - 20.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF的绩效。
VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF股票的最低价格是多少？
VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF（ACKY）的最低价格为16.81。将其与当前的18.41和16.81 - 20.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ACKY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ACKY股票是什么时候拆分的？
VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.37和-7.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.37
- 开盘价
- 18.39
- 卖价
- 18.41
- 买价
- 18.71
- 最低价
- 18.39
- 最高价
- 18.49
- 交易量
- 20
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 2.62%
- 6个月变化
- 0.38%
- 年变化
- -7.11%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%