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ACKY: VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF

18.41 USD 0.04 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ACKY汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点18.39和高点18.49进行交易。

关注VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ACKY股票今天的价格是多少？

VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF股票今天的定价为18.41。它在18.39 - 18.49范围内交易，昨天的收盘价为18.37，交易量达到20。ACKY的实时价格图表显示了这些更新。

VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF股票是否支付股息？

VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF目前的价值为18.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.11%和USD。实时查看图表以跟踪ACKY走势。

如何购买ACKY股票？

您可以以18.41的当前价格购买VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF股票。订单通常设置在18.41或18.71附近，而20和0.11%显示市场活动。立即关注ACKY的实时图表更新。

如何投资ACKY股票？

投资VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF需要考虑年度范围16.81 - 20.67和当前价格18.41。许多人在以18.41或18.71下订单之前，会比较2.62%和。实时查看ACKY价格图表，了解每日变化。

VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF的最高价格是20.67。在16.81 - 20.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF的绩效。

VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF股票的最低价格是多少？

VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF（ACKY）的最低价格为16.81。将其与当前的18.41和16.81 - 20.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ACKY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ACKY股票是什么时候拆分的？

VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.37和-7.11%中可见。

日范围
18.39 18.49
年范围
16.81 20.67
前一天收盘价
18.37
开盘价
18.39
卖价
18.41
买价
18.71
最低价
18.39
最高价
18.49
交易量
20
日变化
0.22%
月变化
2.62%
6个月变化
0.38%
年变化
-7.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%