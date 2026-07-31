O Preço Médio Master MT5 exibe o preço médio de equilíbrio em tempo real das posições abertas, particularmente com o volume total de COMPRA, VENDA e LÍQUIDO. O indicador é atualizado automaticamente à medida que as posições são adicionadas, diminutas ou fechadas e desejam o nível de equilíbrio diretamente no gráfico.





Average Price Master MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que calcula e exibe em tempo real o preço médio de equilíbrio (Average Price / Zero a Zero) das posições abertas no ativo.

O indicador mostra de forma simples e objetiva:

Preço Médio: preço estimado de zero a zero da posição.

preço estimado de zero a zero da posição. COMPRA: volume total adquirido.

volume total adquirido. VENDA: volume total vendido.

volume total vendido. NET: exposição líquida entre compras e vendas.

exposição líquida entre compras e vendas. Linha amarela: marca sem gráficos o preço atual de equilíbrio.

O design é atualizado automaticamente conforme novas posições são abertas, aumentadas, diminutas ou encerradas. O indicador foi desenvolvido para facilitar a visualização da exposição líquida e do ponto de equilíbrio da carteira diretamente no gráfico.