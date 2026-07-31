Average Price Master mt5

O Preço Médio Master MT5 exibe o preço médio de equilíbrio em tempo real das posições abertas, particularmente com o volume total de COMPRA, VENDA e LÍQUIDO. O indicador é atualizado automaticamente à medida que as posições são adicionadas, diminutas ou fechadas e desejam o nível de equilíbrio diretamente no gráfico.


Average Price Master MT5   é um indicador para MetaTrader 5 que calcula e exibe em tempo real o   preço médio de equilíbrio (Average Price / Zero a Zero)   das posições abertas no ativo.

O indicador mostra de forma simples e objetiva:

  • Preço Médio:   preço estimado de zero a zero da posição.
  • COMPRA:   volume total adquirido.
  • VENDA:   volume total vendido.
  • NET:   exposição líquida entre compras e vendas.
  • Linha amarela:   marca sem gráficos o preço atual de equilíbrio.

O design é atualizado automaticamente conforme novas posições são abertas, aumentadas, diminutas ou encerradas. O indicador foi desenvolvido para facilitar a visualização da exposição líquida e do ponto de equilíbrio da carteira diretamente no gráfico.


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