核心要求 ：趋势共振策略 + 严格风控，严禁马丁格尔 / 网格无限加仓 一、基础配置 项目 要求 开发平台 MetaTrader 5 （ MT5 ） 开发语言 MQL5 交易品种 XAUUSD/XAUUSD.c （兼容标准 / 美分账户） 核心周期 M30 （决策） + D1 （趋势过滤） 账户适配 ECN/STP 、标准、美分账户 禁止逻辑 马丁格尔加倍加仓、网格无限扛单 二、核心策略逻辑 1. 指标组合与开仓条件（需同时满足） 模块 指标参数 触发条件 趋势判断 D1 EMA200 （收盘价） 多头： M30 收盘价＞ EMA200 空头： M30 收盘价＜ EMA200 位置信号 M30 布林带（ 20,2 ） 多头：价格触碰 / 略下穿下轨空头：价格触碰略上穿上轨 震荡过滤 M30 MFI （ 14 ） 开仓仅允许 20≤MFI≤80MFI ＞ 80 禁多； MFI ＜ 20 禁空 量价验证 M30 OBV 多头：价涨

交易品种是伦敦金，用的指标是三根均线，策略本身并不复杂，非常简单，但是需要非常注重细节，把我的文字策略转化为准确的编程语言，并进行历史回测，请已经接过50个以上项目的人联系我，谢谢，希望你非常具有编程经验，并且注重细节，因为细节决定成败