MQL5 专家
指定
1，可以设置双向挂单的条件范围的高点或低点
2，可以设置挂单成交后盈利的移动止损条件和点位
3，可以设置挂单偏移
4，可以设置固定止盈
5，可以设置挂单价格偏移
6，可以设置手数
7，可以选择是否复利
8，可以设置固定止损
有现成的突破源码的优先
反馈
1
等级
项目
333
35%
仲裁
66
12% / 58%
逾期
87
26%
空闲
2
等级
项目
41
41%
仲裁
2
100% / 0%
逾期
4
10%
空闲
3
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
4
等级
项目
1
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
5
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
6
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
项目信息
预算
30 - 50 USD
客户
所下订单12
仲裁计数0