1交替单向趋势 这种模式专注于趋势跟踪，并控制风险。它每次只在一个方向上建仓，避免反向对冲交易。这使其成为长期自动化交易更安全、更稳定的选择。 最适合喜欢平稳、持续增长且回撤较小的交易者。

交易策略 Trend Catcher EA Pro 包含两种主要策略和一些可选模式，这些模式会改变 EA 的行为方式。

全方位同步交易

2.这种模式更加激进，交易速度也更快。当市场行情快速变化时，EA会同时抓住买入和卖出的机会。它还可以运用对冲逻辑，这有助于平衡风险敞口，但同时也会增加交易频率。 对于喜欢刺激交易并希望探索算法检测到的每一个信号的交易者来说，这堪称理想之选。

交易策略和时间

1选择交易策略类型——在“交替单向趋势”（安全）或“所有方向同时交易”（激进）之间进行选择。

2选择交易模式——选择EA是否可以同时开立买入和卖出仓位，还是只能开立单边仓位。

3工作时间/交易日– 定义EA的交易时间。您可以将交易限制在特定日期或特定时间段（有助于避开高波动时期）。

4GMT偏移量– 将此值与您经纪人的时区相匹配，以便准确安排时间。

交易规模和风险设置1

起始手数– 您首次建仓的初始手数。 手数倍增器– 用于手数缩放（例如，2.0 表示下一笔交易的规模翻倍）。2

手数增加– 在每个后续位置增加固定金额。

3点差限制– 交易执行允许的最大点差。设置为 0 可禁用此筛选器。

4魔法数字– EA 用于识别自身交易的唯一 ID。

5应用部分锁定模式——如果启用，EA 可以锁定部分仓位以管理风险敞口。

利润、止损和追踪止损1

选择盈利模式——以金钱或积分的形式设定您的盈利目标。

2止损/止盈– 如果您想要固定的退出点，可以选择设置止损和止盈值。

3追踪止损/追踪步长——一旦交易盈利，即可启用动态追踪止损。

4本部分让您可以完全控制EA的运行方式是保守还是激进。

结果和回测分析

1以下回测展示了EA在不同配置和市场条件下的表现。每次回测均使用高质量的tick数据和实际点差进行。

2单向趋势模式显示权益增长平稳，回撤较小。

3同时交易模式可提高交易频率，从而带来更高的盈利潜力。

4禁用 ATR可保持间距固定且可预测。

5默认设置平衡了所有参数，以满足一般使用需求。

6这些变化证明EA具有灵活性，可以适应多种风险状况。











