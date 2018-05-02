EA: exp_iCustom_v1

exp_iCustom_v1:

 用于操作任何画出买入/ 卖出箭头的自定义指标的通用EA交易。

作者： Dmitry Fedoseev

 
Automated-Trading:

GOOD GOOD GOOD!

 

EA指标注解有部他乱码，能否说明一下！

你好，研究您上传的EA很久了，非常不用！就是在第二个（V2）版本里有部分乱码，我没有理解，没有翻译出来，能帮我注解一下吗？还有我对相关指标的理解和翻译是否正确！谢谢解答！

还有，如果要想要用两个指标控制开仓，用一个指标控制平仓，可以实现吗？

因为V1版本每次只能用一个指标进行开仓，我想要加入第二个指标来对第一个开仓指标进行过滤！就是要求开仓时同时满足两个指标的条件！再用第三个指标来进行平仓！可以吗？

