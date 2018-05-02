EA: exp_iCustom_v1 新评论 Automated-Trading 2016.05.30 13:42 exp_iCustom_v1: 用于操作任何画出买入/ 卖出箭头的自定义指标的通用EA交易。作者： Dmitry Fedoseev IGOLDMYEA 2018.01.21 23:40 #1 Automated-Trading: exp_iCustom_v1:作者： Dmitry FedoseevGOOD GOOD GOOD! Ji Yun Xin 2018.05.02 07:20 #2 你好，研究您上传的EA很久了，非常不用！就是在第二个（V2）版本里有部分乱码，我没有理解，没有翻译出来，能帮我注解一下吗？还有我对相关指标的理解和翻译是否正确！谢谢解答！ 还有，如果要想要用两个指标控制开仓，用一个指标控制平仓，可以实现吗？ 因为V1版本每次只能用一个指标进行开仓，我想要加入第二个指标来对第一个开仓指标进行过滤！就是要求开仓时同时满足两个指标的条件！再用第三个指标来进行平仓！可以吗？ 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
exp_iCustom_v1:
用于操作任何画出买入/ 卖出箭头的自定义指标的通用EA交易。
作者： Dmitry Fedoseev