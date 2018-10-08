收益还不错的EA，120%年收益

新评论
[删除]  

EA汇总一下，从2013年开始写EA，2014年实盘运行。EA主要做原油、黄金、GBPNZD、GBPAUD4个品种。给大家展示一下EA回测结果和实盘交易结果。


原油

黄金

GBPAUD


GBPNZD

以下是跑了5个月到1年不等的几个实盘：

变色龙EA




 
你是想卖，还是想找合作商。。？
 
       看测试图很明显是马丁，另外，数据质量太差、、、
[删除]  
有什么想法可以说出来 
 
可以直呼垃圾。
 
msstbc:
可以直呼垃圾。
Jinping Ou:
       看测试图很明显是马丁，另外，数据质量太差、、、
好EA!挂到mql5商店出售吧。论坛里没人气，在这儿秀没用的。
 
挺不错的啊，支持一下
 
Nianfu Li:
好EA!挂到mql5商店出售吧。论坛里没人气，在这儿秀没用的。
好的，稳定的EA怎么可能拿出来卖？好可笑。拿出来卖的，是靠卖程序本身赚钱。好的EA，稳定的EA本身就是卖点。还拿出来卖？
 
ZhengOu Fang:

EA汇总一下，从2013年开始写EA，2014年实盘运行。EA主要做原油、黄金、GBPNZD、GBPAUD4个品种。给大家展示一下EA回测结果和实盘交易结果。


原油

黄金

GBPAUD


GBPNZD

以下是跑了5个月到1年不等的几个实盘：





测试时间太短了。起码7年以上。从你的资金曲线看上去蛮像马丁格尔模型。但从胜率看有不是。所以，测试周期是关键。马丁格尔很难跑7年以上的。大都半途爆仓了。
 
ZhengOu Fang:

EA汇总一下，从2013年开始写EA，2014年实盘运行。EA主要做原油、黄金、GBPNZD、GBPAUD4个品种。给大家展示一下EA回测结果和实盘交易结果。


原油

黄金

GBPAUD


GBPNZD

以下是跑了5个月到1年不等的几个实盘：





这EA回测数据看着就像只截取了中间效果比较好的一段，自己玩玩可以。  回测历史行情要5年以上可信度才高，某一年的回测一点价值没有。


像下图，不挑某段适合行情的测试，一上来就是5年以上的历史数据，可信度才大，而且回撤得控制的好，回撤控制不好，进行实盘时间一长，一定崩盘，如果楼主有像下图的策略，资金曲线能做到这样的，我愿意出钱买策略，不需要实盘验证，因为行情永远是不确定的，只有策略的优略才是确定的。

本人说明：本人在用的EA不对外出售，讨论程序的策略可以，也不接资金，自己有足够的资金。只是在论坛里看不惯某些现象，EA没有经常严谨的实盘验证和严密的历史数据测试就出来宣传，看来大家还是都挺明白的，真正赚钱的EA是不会来宣传的。



 
wangwd:

这EA回测数据看着就像只截取了中间效果比较好的一段，自己玩玩可以。  回测历史行情要5年以上可信度才高，某一年的回测一点价值没有。

像下图，不挑某段适合行情的测试，一上来就是5年以上的历史数据，可信度才大，而且回撤得控制的好，回撤控制不好，进行实盘时间一长，一定崩盘，如果楼主有像下图的策略，资金曲线能做到这样的，我愿意出钱买策略，不需要实盘验证，因为行情永远是不确定的，只有策略的优略才是确定的。

附图里面的曲线应该说也有问题的，因为是H1的快速测试，复盘质量不行。

12
新评论