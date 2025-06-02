指标: DinapoliTargets

DinapoliTargets:

操作逻辑如下: 一旦确定一个局部最大值\最小值, 将绘制几条水平线。白色是入场点, 跟随其方向的是目标。自然地, 第一目标最可能到达.... 红色线是停止线。

作者： John Smith

 
你的这个指标还有一个缺点就是不能当这个行情过了自动重画。
 

1h


4h


刚装上，感觉不错

 
测试一下
