指标: DinapoliTargets 新评论 Automated-Trading 2016.05.06 13:08 DinapoliTargets:操作逻辑如下: 一旦确定一个局部最大值\最小值, 将绘制几条水平线。白色是入场点, 跟随其方向的是目标。自然地, 第一目标最可能到达.... 红色线是停止线。作者： John Smith dengfujun 2018.08.11 17:11 #1 你的这个指标还有一个缺点就是不能当这个行情过了自动重画。 Rex 2021.06.19 05:51 #2 1h 4h 刚装上，感觉不错 Ji Qing Li 2025.06.02 15:53 #3 测试一下 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
DinapoliTargets:
操作逻辑如下: 一旦确定一个局部最大值\最小值, 将绘制几条水平线。白色是入场点, 跟随其方向的是目标。自然地, 第一目标最可能到达.... 红色线是停止线。
作者： John Smith