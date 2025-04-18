EA: BROTHER - 根据趋势高点彩虹桥的结果(By Rainbow On Trend High Extreme Results) - 5分钟人工系统EA
BROTHER - 根据趋势高点彩虹桥的结果(By Rainbow On Trend High Extreme Results) - 5分钟人工系统EA:
作者： Piotr
TTTT.gif 9 kb
TrendFollowerRainbowMethodkyast773 GOLD,M5: invalid integer number as parameter 2 for 'iCustom' function
我觉得应该增加一个止盈条件，当价格偏离均线太高时，主动止盈。等待下一个入场机会
非常感谢作者，请问这个文件要如何安装？
自己的判断很重要，人才是根本！交易系统只是在你认为要上涨或者下跌的时候，然后再采用信号来入场!
厉害，很受用，作者现在估计发财了吧
厉害，简单明了
