EA: BROTHER - 根据趋势高点彩虹桥的结果(By Rainbow On Trend High Extreme Results) - 5分钟人工系统EA

BROTHER - 根据趋势高点彩虹桥的结果(By Rainbow On Trend High Extreme Results) - 5分钟人工系统EA:

这不是一个自动的系统. 它是完全人工的.

作者： Piotr

 

该作者写了一个测试性能的，EA，效果并不好，下面给出我使用后的测试，是不是我的参数设置有问题呢？

 

参数

 

 
JinnTao:

The author wrote a test performance, EA, the effect is not good, I use after the test is given below, is not my set of parameters there is a problem?

parameter

 

  TrendFollowerRainbowMethodkyast773 GOLD,M5: invalid integer number as parameter 2 for 'iCustom' function

 
我觉得应该增加一个止盈条件，当价格偏离均线太高时，主动止盈。等待下一个入场机会
 
非常感谢作者，请问这个文件要如何安装？
 
自己的判断很重要，人才是根本！交易系统只是在你认为要上涨或者下跌的时候，然后再采用信号来入场!
 
厉害，很受用，作者现在估计发财了吧
 
厉害，简单明了
