指标: MultiZigZag - ZigZag 指标的另一个变体 (经济的 ZigZag)

MultiZigZag - ZigZag 指标的另一个变体 (经济的 ZigZag):这个版本的 ZigZag 可以同时显示三个zigzag, 数据来自当前的时段以及更大的时段.作者： Eugeni Neumoin wangtc27 2021.04.22 06:54 #1 还是有BUG，不仅仅是图表会显示错乱，用iCustom调用同样会出现错乱的数据，出现的时间不固定，有时几天没问题，有时几个小时，目前为止还没有发现那个zigzag相关的指标能够稳定运行 wangtc27 2021.04.22 06:56 #2 现在所有的zigzag指标都没有考虑一种特殊的情景，就是同一根K线同时出现最高点和最低点，虽然很少出现，但一旦出现行情大的波动就很容易复现，指标就会错乱 Eugeni Neumoin 2021.04.22 09:09 #3 您將找不到一個能夠給出穩定信號的市場指標。 之字形不打算發出任何信號。 它僅根據創建鋸齒形的算法顯示市場的低點和高點。 但是，您可以將在鋸齒形的幫助下發現的極端市場用於圖形構造。 例如這樣的：
MultiZigZag - ZigZag 指标的另一个变体 (经济的 ZigZag):
这个版本的 ZigZag 可以同时显示三个zigzag, 数据来自当前的时段以及更大的时段.
作者： Eugeni Neumoin