超级指标，售价1亿，不相信的不要加 - 页 3 123 新评论 Guoliang Cai 2016.10.15 03:59 #21 月盈利才30发疯说 30分钟翻一倍指标 脑子有问题吧， Tao Huang 2016.10.19 03:34 #22 Guoliang Cai: 月盈利才30发疯说 30分钟翻一倍指标 脑子有问题吧 没毛病哦，保证金比例20万%，保守操作方式。 Tao Huang 2016.10.19 03:37 #23 Tao Huang: 8天效果： 居然提示，最近一个月增加太快--破产风险提高。 Tao Huang 2016.10.19 04:18 #24 Tao Huang: 8天效果： 居然提示，最近一个月增加太快--破产风险提高。 资金日内回撤：零 Tao Huang 2016.10.19 18:01 #25 Tao Huang: 资金日内回撤：零 Tao Huang 2016.10.21 17:18 #26 Tao Huang: Tao Huang 2016.10.25 01:27 #27 Tao Huang: Tao Huang 2016.10.27 06:46 #28 qcsswnz 2016.11.03 21:29 #29 Tao Huang: 30分钟翻一倍指标，最少1亿售，不相信和没实力的不要添加。相信，厉害 Tao Huang 2016.11.04 03:25 #30 qcsswnz: 相信，厉害 123 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Guoliang Cai:
月盈利才30发疯说 30分钟翻一倍指标 脑子有问题吧
没毛病哦，保证金比例20万%，保守操作方式。
8天效果：
居然提示，最近一个月增加太快--破产风险提高。
8天效果：
居然提示，最近一个月增加太快--破产风险提高。
资金日内回撤：零
资金日内回撤：零
30分钟翻一倍指标，最少1亿售，不相信和没实力的不要添加。
相信，厉害