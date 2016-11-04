超级指标，售价1亿，不相信的不要加 - 页 3

新评论
 
月盈利才30发疯说 30分钟翻一倍指标 脑子有问题吧，
 

Guoliang Cai:
月盈利才30发疯说 30分钟翻一倍指标 脑子有问题吧

 

 

没毛病哦，保证金比例20万%，保守操作方式。 

 
Tao Huang:

 

8天效果：

 居然提示，最近一个月增加太快--破产风险提高。

 
Tao Huang:

 

8天效果：

 居然提示，最近一个月增加太快--破产风险提高。

 

资金日内回撤：零


 

 
Tao Huang:

 

资金日内回撤：零


 

 
Tao Huang:
 
Tao Huang:
 
 
Tao Huang:
30分钟翻一倍指标，最少1亿售，不相信和没实力的不要添加。
相信，厉害
 
qcsswnz:
相信，厉害
123
新评论