超级指标，售价1亿，不相信的不要加 - 页 2

确实大SB，这么好的软件还用模拟盘做？而且模拟还都赔了，痴呆
 
要是能赚还卖过毛，模拟啥呢直接上实盘，千亿富翁就是你了，还不赶紧上实盘
 

我的确是大傻逼，不过不模拟，不敢实盘，不过这个实盘结果，各位看官，是否满意？？？ 

 
Tao Huang:

另外以前没搞过外汇，的确实盘经验不足，完全是傻的，不过经过一段时间摸索，现在好一点点，希望多多交流. 

另外以前没搞过外汇，的确实盘经验不足，完全是傻的，不过经过一段时间摸索，现在好一点点，希望多多交流.
 
另外玩我这个，需要大资金，保证金比例最少20万%，而不是每天小资金，大仓位，去赌博。
 
Tao Huang:
孩子先实战几个月，再来发疯吧。中国傻瓜还是不多的

 

孩子先实战几个月，再来发疯吧。中国傻瓜还是不多的

 
实战一年了，哈，哈，哈
 

非农实战效果

 

 


 

我信了，加你？

 


实盘一周效果。

