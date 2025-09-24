文章 "市场理论" - 页 3 123 新评论 Aleksey Nikolayev 2018.09.09 09:47 #21 在我看来，文章中概述的方法只适用于大的时间间隔和重大的价格变化。它无法帮助我们这些小交易者 确定我们感兴趣的价格水平。 在 "从理论到实践 "主题中，情况也有些类似--分析是基于价格序列的大量样本，而交易结果则取决于小得多的样本。结果发现，价格异常值不在分析范围内，但却对实际交易结果产生了很大影响。 我将摘录舒尔金（A.G. Shulgin）的《汇率与国际金融》一书中的一段话作为论证： 众所周知，考虑外汇问题有两种方法（原则上，这两种方法并不矛盾：第一种研究相当长的一段时间，第二种研究汇率的短期动态）。1.作为商品的货币。如果我们将外币视为一种商品，那么就有必要通过供求曲线的弹性来分析这种商品的供求关系。在过去，当资本在国家间流动几乎不可能，而买卖外汇的主要原因是进出口业务时，这种对货币的考虑很普遍。我们将在 "购买力平价 "专题中研究这种方法的主要思想。2.货币作为一种资产。如果我们将外币视为金融资产，我们就不能使用弹性方法，因为金融资产的供求弹性非常不稳定，换句话说，它不适用于分析。为了将货币作为一种资产进行分析，我们必须使用收益和风险分析工具。现代研究表明，在资本流动性强、汇率浮动的国家（实际上是所有欧美发达国家，以及不久的将来的俄罗斯），外币汇率的波动性与主要金融市场工具（股票和债券）的波动性接近。购买外国金融资产的外币买卖量远远超过进出口业务量。正是考虑到这一点，我们将开始介绍汇率理论。 MihailGradov 2018.09.09 11:38 #22 大家好，我来自 "人人为我 "版块，我喜欢阅读 CME 的 "Quickstrike"应用程序中的 "未平仓合约"，我计算对交易商最有利的价格，其中有 "小投机者 "和 "大投机者 "的合约，我注意到交易商总是在小投机者的看跌和看涨合约之间寻找最佳价格，显然是为了少花钱，但如果大投机者的合约来了，他就把它推得很深、交易商总是在小投机者的看跌和看涨合约之间寻找最佳价格，这显然是为了少花钱，但如果大投机者的合约来了，他就会把它推到 "钱 "的深处，我指的是在小投机者合约集中的地方、在计算它们的远期价格和溢价时，以及当大投机者的合约出现时，就会形成所谓的支撑位和阻力位，支撑位意味着它们不会把小投机者 "推到钱堆里"，阻力位意味着大投机者的合约不会让价格涨得更高，我们会在到期时崩溃，我注意到就在周合约和月合约到期时，市场上的波动性很好，在这里，我有一个问题要问在这里的每一个人，天真，天真，我是在这里胡说八道吗？还是你们走错了森林？ Dmitriy Skub 2018.09.09 14:12 #23 MihailGradov: 大家好，我来自 "人人为我 "版块，我喜欢阅读 CME 的 "Quickstrike "应用程序中的 "未平仓合约"，我计算对交易商最有利的价格，其中有 "小投机者 "和 "大投机者 "的合约，我注意到交易商总是在小投机者的看跌和看涨合约之间寻找最佳价格，显然是为了少花钱，但如果大投机者的合约来了，他就把它推得很深、交易商总是在小投机者的看跌和看涨合约之间寻找最佳价格，这显然是为了少花钱，但如果大投机者的合约来了，他就会把它推到 "钱 "的深处，我指的是在小投机者合约集中的地方、在计算它们的远期价格和溢价时，以及当大投机者的合约出现时，就会形成所谓的支撑位和阻力位，支撑位意味着它们不会把小投机者 "推到钱堆里"，阻力位意味着大投机者的合约不会让价格涨得更高，我们会在到期时崩溃，我注意到就在周合约和月合约到期时，市场上的波动性很好，在这里，我有一个问题要问在这里的每一个人，天真，天真，我是在这里胡说八道吗？还是你们走错地方了？ 这不是胡说八道。你在 CME 做得怎么样？还是还在理论上？ Oleg Papkov 2018.09.09 14:56 #24 外汇市场的宏观层面是国家及其货币市场。一个国家的货币可以被视为该国的 "股票"，出于纯粹的商业目的，也可以被视为交换和控制其他市场的单位。在这个层面上，投机性价格目标很弱，更多的是政治或经济、新闻、基本面成分。根据金融工具的交易历史，这部分市场的可预测性非常低。这部分是离散的，它的价格目标与当前的市场状态、历史上交易事件的发展无关。除非掌握内幕消息，否则不可能通过技术分析预测基本面的价格目标。当我们从宏观层面深入到微观层面时，特殊成分会增加，交易者的环境会改变，工具是一样的，价格目标却不同。交易时段有技术划分。外汇市场是一个大、中、小交易商的市场。银行水平。银行的地段（数量）。上层宏观设定气候，有一套价格目标，而下层--做市商--制造天气。除了解决技术问题（货币兑换），投机问题也在这一层次得到解决。做市商为客户提供流动性。客户可以是他们这一级别的，也可以是更小一级别的。其中包括经纪公司。这里有一套不同的长期和短期价格目标。这个级别的参与者只能推测上层宏观级别的价格目标。由于该层次的参与者在活动中使用的流动性数量方面具有多重性和充分的多样性，因此他们也可以推测本层次期间的价格目标。合理的价格目标多种多样，所有制定目标的人都在努力实现这些目标。经纪商是一个独立的层次，他们为旨在以投机方式赚钱的交易者提供流动性。如果市场趋势向上，交易者买进，就会有人卖给他。谁在利率上升时卖给他，谁就会逆市而动，随着上升趋势的发展，亏损会越来越多。拥有大量资金的交易者开始塑造市场使自己获利，设定并实现局部的、较低的、较深的、短期的价格目标，这些价格目标有自己的一套活动规律，与宏观上层的规律截然不同。 还有一个层次的交易者能够有组织地影响价格的形成。从开盘开始，伦敦时段就会在开盘前对价格目标进行大幅调整。事实上，美国时段也是如此。大手交易影响价格变动的方式有两种，一种是大手交易，另一种是在大手挂单（即所谓的 "稻草人 "或 "邀请"）的帮助下许诺资金。如果临界质量聚集起来，就会形成雪崩，一种冲动，在要达到的价格目标附近巧妙地停止。形成大手运动的工作一直在价差附近进行。当地做市商的目标、交易者的止损和订单。他们看不到其他任何东西。他们对 TR 不感兴趣。 Roman Shiredchenko 2025.09.23 15:44 #25 尤素福 - 下午好！竞标情况如何？有结果吗？ 你还活着吗？在市场上？ Vitaly Muzichenko 2025.09.23 16:42 #26 Roman Shiredchenko #:尤素福 - 下午好！竞标情况如何？有结果吗？你还活着吗？在市场上？ 参加课程 Roman Shiredchenko 2025.09.23 19:15 #27 Vitaly Muzichenko #:参加课程 有时似乎不是你在写....) 这样 "愚蠢 "的词条....) 下载主题 Vitaly Muzichenko 2025.09.23 20:35 #28 Roman Shiredchenko #:有时候，好像不是你在写....)这样 "愚蠢 "的词条....)下载主题 把论坛上所有无用的主题都拿出来... 你无事可做，有大把多余的时间，却缺乏关注？结婚吧，你就不会被剥夺关注和多余的时间了。 Roman Shiredchenko 2025.09.24 00:01 #29 Vitaly Muzichenko #:将论坛上所有无意义的主题...你无事可做，有大把多余的时间，却得不到足够的关注？结婚吧，你就不会被剥夺关注和多余的时间了。 看来这个话题还没有结束！！！.........！) 我笑了！) 谢谢。) PS 已经离婚（或离了婚），呼气，支付赡养费，再次感谢 - 到目前为止，我已经受够了！ 123 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在我看来，文章中概述的方法只适用于大的时间间隔和重大的价格变化。它无法帮助我们这些小交易者 确定我们感兴趣的价格水平。
在 "从理论到实践 "主题中，情况也有些类似--分析是基于价格序列的大量样本，而交易结果则取决于小得多的样本。结果发现，价格异常值不在分析范围内，但却对实际交易结果产生了很大影响。
我将摘录舒尔金（A.G. Shulgin）的《汇率与国际金融》一书中的一段话作为论证：
众所周知，考虑外汇问题有两种方法（原则上，这两种方法并不矛盾：第一种研究相当长的一段时间，第二种研究汇率的短期动态）。
1.作为商品的货币。如果我们将外币视为一种商品，那么就有必要通过供求曲线的弹性来分析这种商品的供求关系。在过去，当资本在国家间流动几乎不可能，而买卖外汇的主要原因是进出口业务时，这种对货币的考虑很普遍。我们将在 "购买力平价 "专题中研究这种方法的主要思想。
2.货币作为一种资产。如果我们将外币视为金融资产，我们就不能使用弹性方法，因为金融资产的供求弹性非常不稳定，换句话说，它不适用于分析。为了将货币作为一种资产进行分析，我们必须使用收益和风险分析工具。现代研究表明，在资本流动性强、汇率浮动的国家（实际上是所有欧美发达国家，以及不久的将来的俄罗斯），外币汇率的波动性与主要金融市场工具（股票和债券）的波动性接近。购买外国金融资产的外币买卖量远远超过进出口业务量。正是考虑到这一点，我们将开始介绍汇率理论。
大家好，我来自 "人人为我 "版块，我喜欢阅读 CME 的 "Quickstrike "应用程序中的 "未平仓合约"，我计算对交易商最有利的价格，其中有 "小投机者 "和 "大投机者 "的合约，我注意到交易商总是在小投机者的看跌和看涨合约之间寻找最佳价格，显然是为了少花钱，但如果大投机者的合约来了，他就把它推得很深、交易商总是在小投机者的看跌和看涨合约之间寻找最佳价格，这显然是为了少花钱，但如果大投机者的合约来了，他就会把它推到 "钱 "的深处，我指的是在小投机者合约集中的地方、在计算它们的远期价格和溢价时，以及当大投机者的合约出现时，就会形成所谓的支撑位和阻力位，支撑位意味着它们不会把小投机者 "推到钱堆里"，阻力位意味着大投机者的合约不会让价格涨得更高，我们会在到期时崩溃，我注意到就在周合约和月合约到期时，市场上的波动性很好，在这里，我有一个问题要问在这里的每一个人，天真，天真，我是在这里胡说八道吗？还是你们走错地方了？
尤素福 - 下午好！竞标情况如何？有结果吗？
你还活着吗？在市场上？
