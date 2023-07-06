mql5信号市场是不是联合各平台专门骗钱的工具？ - 页 3 12345 新评论 Qiaoru zhang 2015.11.15 13:45 #21 http://bbs.520fx.com/thread-72211-1-1.html 这篇文章提到了你，也有对你的一些希望。希望你能读一下。 00001111 aaaa 2016.03.08 10:26 #22 Nelson Wong: 多谢回复，你说碰运气（我就没有，一直很小心有核算），至于订阅人超数量就急速亏损，我就有没心理压力的认识，仿佛故意使人上当一样。我瞧上可以的信号，就将其历史记录经常excel核算，从0.01手到周或月都有统计，不是很有信心都没有留下观察和订购，可真的越来越瞧不对劲，要不然也不发觉信号平台或许是个骗局的结论。既然话都扯开了，这下面几个有兴趣的望分析，中间曾经好多个瞧上去可以又亏损又爆仓都不想多说了。117008号，0.01手细算到可达600美金/月，然而一比较新，二这两天开始大幅回撤，真的有些不解和担心。126***号，0.01手细算到可达其月增长率的3倍（若月增长15%*3＝450美金/月的意思）；可存活**周的信号，编号却这么新？难不成有假。信号不是从收录第一天算起么？收录了**周的信号编号5xxxx左右才对，难不成信号平台都造假？因为我曾经观察过几个**~60周的，突然一下冒了出来，成长盈利都比较理想，然而不出一个月大幅回撤和止损，仿佛平台也在造假，除非收录那天还收录了历史记录也算。96881号，订购人数最多的，可评价并不好，且中间回撤很厉害，为什么这么多人还不知醒？这些都相对比较理想的，都有这些疑惑，更不用说其他，搞得一点信心也是没有；周一晚照样两信号账户爆仓，现在寻了个遍也全不想理。好了一下然后不好的都消失了，平台当什么也没发生过。可怜了订阅者的费用和亏损，这些却是真实存在过。那还有没有可以找到好信号的可能？真的没有了一点信心。毕竟也不少人在平台上订阅信号。信号收录时间应该是这个账户开立时间，编号时间应该是注册提供信号时间，这中间可能差很远 [删除] 2016.06.22 15:11 #23 以我多年经验市场上大部分人都急于暴利没有真正明白保证金交易的风险，而且这个市场上能够长期稳定盈利的人，如果没有长期的考验和磨炼很难办得到并且极少数人才能做得到。MQL5里很多交易信号有好有坏看大家怎么去理解和判断，首要考虑的是控制风险能力。呵呵呵，还是靠自己最靠谱！！！我接触过一位机构里面比较成功的交易员。资金管理很严格如每日只可用5%的资金，那么有两种方式来管理，第一种入场后使用2.5%的资金，然后在入场价到止损价这个区间寻找几个关键点，比如整数位，支撑位，分别加仓，还有一种是直接5%的资金。虽然是大资金所以这么操作但是原理差不多，人家对行情很自信，对任何离场也很清楚。他们为什么不暴利？大家要根据自己系统调整资金管理。交易信号方面我觉得可以考虑一下内容：1. 最大跌幅（最大连续亏损）率 不能超过10~15%以上 2. 真实账户入金量比较大：真金白银操盘肯定盈利为目的不会乱搞吧！3. 不是很看好那些高频交易，但是如果考虑必须分析和考察清楚风险（还是风险） 4. 盈利率不能太低或太高都很危险（呵呵），太高可能炕单厉害一定要知道世界上没有100%系统 希望以上建议能够帮到你。 资金管理 - 藏经阁-外汇提高班-外汇新手入门-韬客学外汇-外汇学习-韬客外汇论坛www.talkforex.com - Powered by Discuz! Discuz! Team and Comsenz UI Teamwww.talkforex.com 韬客外汇论坛www.talkforex.com的藏经阁-外汇提高班区，为您提供外汇提高知识,外汇资金管理,外汇风险管理等外汇知识。是基本面，还是技术派，不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海；不学韬客，无以闯汇市。 Quanhua Lu 2016.06.23 02:13 #24 Xiangdong Guo: 楼主能写这么多，看来真是经过仔细思考了。市场上目前没有能100%保证盈利的策略，连各国央行都做不到的事情。根据个人经验，信号服务提供的信号盈利高的风险大，而风险低的几乎都不怎么赚钱。事实上，跟单也只能靠碰运气了。 我想跟单复制某个信号的交易，尝试设置了N遍，都不行，到了MT4界面，都是“无信号”，请教一下，我的问题出在哪里？如何正确设置呢？谢谢。补充：我已经注册了社区账号，存入了资金。 Sen Chen 2017.02.24 07:45 #25 楼主不要太悲观，跟信号最好现弄明白是手动还是EA操作，手动的要选择止损必带的那种，并且从不重仓操作的，如果是EA那必须心理上要承受的起爆仓的风险，特别是马丁型的，爆仓是早晚的事情，如果没赶上爆仓，那么就是爆赚，如果是每次一单趋势型的，也要带止损，不止损的天知道会不会出现天大的反向单呢！要用投资理财的心态对待这个行业吧，每个月30%利润，一年翻个1-2倍就很不错的了，哪有这个高利的投资呀，对吧，当然绝对不能回撤大于30%，这是重点。 Junsheng Lee 2017.04.14 05:39 #26 可以考虑自己试试ea哦，很多东西不试试真的不知道的 花点时间研究研究 风险全部都可以掌控在自己手里。加油！ Kanghong Zhou 2017.04.14 06:29 #27 信号上的性能数据都是按余额来计算的，所以很多看上去很牛的信号，其实都是死扛亏损而已。还有一种就是通过出金来提高收益率。以我个人经验，好的稳健的信号，第一是看权益曲线，权益最大回撤不能超过10%，第二，单笔最大亏损不能超过总资金的2%，第三，收益和回撤要高于2:1。不要追求高收益，在控制10%的风险下一年能有20%的收益就很不错了。不控风险的收益没有任何意义。最后说一句，靠交易发大财的是极少数，而且很多运气成分。我建议你只用少量资金。 jing chen 2017.05.03 13:51 #28 关注我的信号，参考下 Yongdan Zheng 2017.05.04 02:52 #29 Nelson Wong: 因为本人在其他资本市场做得不顺利，自己水平不行也想学习但不理想，就一直想找到好老师或专家。跟过老师喊单，中金，金融界都混过，不太理想。偶尔下知道mql5自动化信号可直接跟踪，真以为有高手，然而几个月下来一直不太理想，有以下几点心得，或共勉或寻求探讨。 1、大陆的信号提供者是不太相信，一因为以前吃亏上当太多，二就这个平台碰到加过QQ的一个高费用第二天一个大回撤止损爆仓，另一个谈55分账，盈利55分亏钱自己出有这样的道理？多数就骗钱又没真本事（当然说错了就不好意思，毕竟在打中文），所以一直寻求国外的分析师。2、也很努力将大于12周稍稳定，增长较快，盈利率高，将等级增长订阅人数都排名较前的信号进行分析，下载历史记录计算到0.01手都有200以上收入才开始订阅。 理论上讲200美金/月，开5个那不1000美金也是份工资一样美好。然而结果却是多数止了损爆了仓亏损。3、这中间的教训除了开始找信号不知道分析，经历过新信号的轻信，开始涨很快后面一个回撤或止损就全爆仓；或没有细算到0.01手的盈利情况，有些全跟才有挣0.01手会亏损；这些错误都尽量避免了，然后结果一依然是亏损。4、当然我的资金不大选信号也错误，不过24日黑色星期一晚，我观摩的几个好信号都大幅回撤甚至爆仓；并且这些信号源很快不再提供，让大家永远不知道他们的存在。5、我现在到了整体信号源市场都仿佛找不到理想的信号，包括回撤不超30%（回撤太厉害会爆仓，且信号肯定不好），0.01手月挣200（有些整体全跟有挣，那都好几千美金，不敢试，细算到0.01手也有挣才理想），这样的条件，前些天有10来个，经过黑色星期一大幅回撤的自己爆仓的，现在不足3个且还有担心。 那我就有疑问了：这个平台理论是好，为交易都提供信号且质量好的，可真正好的持久的信号仿佛没有真正存在过，现在信号编号到13万多，可供选择才122页*20＝2千多个，真正看上去能用的才1千个，再真正好的不足100个；存活下来了1%（好的0.1%），99%就死掉了；他们可能曾经存活了几个月，开始盈了利，欺骗了交易者订阅上当，然后一个回撤止损或爆仓完蛋；然后信号不见了，交易者信号费和本金也亏完了；这样一波又一波割韭菜一样割掉了交易者的资金，那不点信号市场也成了各平台的帮凶？并且那些信号提供者就算是好的有时也没什么道德一样提供他们的信号，开始好好的，稳定盈利，然后不明不白的重复加仓，反向加仓，重仓，到亏损到爆仓，好像有意为之一样，当然本人也分析不到工作原理，只是这样的感觉。 最后真要问了有没有朋友从这里稳定盈利的？方便望提供经验？ 或大家探讨一番。（那些想拉广告的和信号提供者就不要多事了，真的希望纯信号订阅者大家交流一下。）我没订阅过信号，也还没公布过信号。我是2003年开始接触外汇交易，直接当时就是做自动交易，不过那时候还没有MT，用的是自己的语言和框架，接触的人比较多，比如核导弹专家，军方解密专家，反正都是乱七八糟的人定制。整个自动交易看的，还是有长期盈利的，因为我不知道您具体是用了多久。信号永远都是相对滞后的，因为用于分析的数据叫历史数据，所以对未来来说偏慢，比如常见得 MA EMA都会比现实慢。对于自动交易，首先是一个长期，其次是有一定的资金量。对这个我个人还是看好的，毕竟还是有成功案例的，因为我2003年帮一个外国人做的，最后他被花旗收购了，而我转电商转到今年才回来重新做的。另外风控、跟进止损是必须要做的 Lingdan Xie 2017.05.11 01:26 #30 mql5上不要放信号，我个人亲身体念放了信号上去，一个星期跟单人数10人。20美金订阅费用，网站扣了4美金剩下16，十个16就是160美金。中国区的出金很麻烦的。最后一个什么钱包是中文，手续费最高，转到钱包上，压根出不来钱。提示我绑定的银行卡只能用于认证。提示网站上被人订阅的信号基本上多是国外的人信号，坑中国人的感觉 12345 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
http://bbs.520fx.com/thread-72211-1-1.html
这篇文章提到了你，也有对你的一些希望。希望你能读一下。
多谢回复，你说碰运气（我就没有，一直很小心有核算），至于订阅人超数量就急速亏损，我就有没心理压力的认识，仿佛故意使人上当一样。
我瞧上可以的信号，就将其历史记录经常excel核算，从0.01手到周或月都有统计，不是很有信心都没有留下观察和订购，可真的越来越瞧不对劲，要不然也不发觉信号平台或许是个骗局的结论。既然话都扯开了，这下面几个有兴趣的望分析，中间曾经好多个瞧上去可以又亏损又爆仓都不想多说了。
117008号，0.01手细算到可达600美金/月，然而一比较新，二这两天开始大幅回撤，真的有些不解和担心。
126***号，0.01手细算到可达其月增长率的3倍（若月增长15%*3＝450美金/月的意思）；可存活**周的信号，编号却这么新？难不成有假。信号不是从收录第一天算起么？收录了**周的信号编号5xxxx左右才对，难不成信号平台都造假？因为我曾经观察过几个**~60周的，突然一下冒了出来，成长盈利都比较理想，然而不出一个月大幅回撤和止损，仿佛平台也在造假，除非收录那天还收录了历史记录也算。
96881号，订购人数最多的，可评价并不好，且中间回撤很厉害，为什么这么多人还不知醒？
这些都相对比较理想的，都有这些疑惑，更不用说其他，搞得一点信心也是没有；周一晚照样两信号账户爆仓，现在寻了个遍也全不想理。好了一下然后不好的都消失了，平台当什么也没发生过。可怜了订阅者的费用和亏损，这些却是真实存在过。那还有没有可以找到好信号的可能？真的没有了一点信心。毕竟也不少人在平台上订阅信号。
信号收录时间应该是这个账户开立时间，编号时间应该是注册提供信号时间，这中间可能差很远
以我多年经验市场上大部分人都急于暴利没有真正明白保证金交易的风险，而且这个市场上能够长期稳定盈利的人，如果没有长期的考验和磨炼很难办得到并且极少数人才能做得到。MQL5里很多交易信号有好有坏看大家怎么去理解和判断，首要考虑的是控制风险能力。呵呵呵，还是靠自己最靠谱！！！
我接触过一位机构里面比较成功的交易员。资金管理很严格如每日只可用5%的资金，那么有两种方式来管理，第一种入场后使用2.5%的资金，然后在入场价到止损价这个区间寻找几个关键点，比如整数位，支撑位，分别加仓，还有一种是直接5%的资金。虽然是大资金所以这么操作但是原理差不多，人家对行情很自信，对任何离场也很清楚。他们为什么不暴利？大家要根据自己系统调整资金管理。
交易信号方面我觉得可以考虑一下内容：
1. 最大跌幅（最大连续亏损）率 不能超过10~15%以上
2. 真实账户入金量比较大：真金白银操盘肯定盈利为目的不会乱搞吧！
3. 不是很看好那些高频交易，但是如果考虑必须分析和考察清楚风险（还是风险）
4. 盈利率不能太低或太高都很危险（呵呵），太高可能炕单厉害一定要知道世界上没有100%系统
希望以上建议能够帮到你。
楼主能写这么多，看来真是经过仔细思考了。
市场上目前没有能100%保证盈利的策略，连各国央行都做不到的事情。
根据个人经验，信号服务提供的信号盈利高的风险大，而风险低的几乎都不怎么赚钱。
事实上，跟单也只能靠碰运气了。
我想跟单复制某个信号的交易，尝试设置了N遍，都不行，到了MT4界面，都是“无信号”，请教一下，我的问题出在哪里？如何正确设置呢？谢谢。补充：我已经注册了社区账号，存入了资金。
因为本人在其他资本市场做得不顺利，自己水平不行也想学习但不理想，就一直想找到好老师或专家。跟过老师喊单，中金，金融界都混过，不太理想。偶尔下知道mql5自动化信号可直接跟踪，真以为有高手，然而几个月下来一直不太理想，有以下几点心得，或共勉或寻求探讨。
1、大陆的信号提供者是不太相信，一因为以前吃亏上当太多，二就这个平台碰到加过QQ的一个高费用第二天一个大回撤止损爆仓，另一个谈55分账，盈利55分亏钱自己出有这样的道理？多数就骗钱又没真本事（当然说错了就不好意思，毕竟在打中文），所以一直寻求国外的分析师。
2、也很努力将大于12周稍稳定，增长较快，盈利率高，将等级增长订阅人数都排名较前的信号进行分析，下载历史记录计算到0.01手都有200以上收入才开始订阅。 理论上讲200美金/月，开5个那不1000美金也是份工资一样美好。然而结果却是多数止了损爆了仓亏损。
3、这中间的教训除了开始找信号不知道分析，经历过新信号的轻信，开始涨很快后面一个回撤或止损就全爆仓；或没有细算到0.01手的盈利情况，有些全跟才有挣0.01手会亏损；这些错误都尽量避免了，然后结果一依然是亏损。
4、当然我的资金不大选信号也错误，不过24日黑色星期一晚，我观摩的几个好信号都大幅回撤甚至爆仓；并且这些信号源很快不再提供，让大家永远不知道他们的存在。
5、我现在到了整体信号源市场都仿佛找不到理想的信号，包括回撤不超30%（回撤太厉害会爆仓，且信号肯定不好），0.01手月挣200（有些整体全跟有挣，那都好几千美金，不敢试，细算到0.01手也有挣才理想），这样的条件，前些天有10来个，经过黑色星期一大幅回撤的自己爆仓的，现在不足3个且还有担心。
那我就有疑问了：这个平台理论是好，为交易都提供信号且质量好的，可真正好的持久的信号仿佛没有真正存在过，现在信号编号到13万多，可供选择才122页*20＝2千多个，真正看上去能用的才1千个，再真正好的不足100个；存活下来了1%（好的0.1%），99%就死掉了；他们可能曾经存活了几个月，开始盈了利，欺骗了交易者订阅上当，然后一个回撤止损或爆仓完蛋；然后信号不见了，交易者信号费和本金也亏完了；这样一波又一波割韭菜一样割掉了交易者的资金，那不点信号市场也成了各平台的帮凶？
并且那些信号提供者就算是好的有时也没什么道德一样提供他们的信号，开始好好的，稳定盈利，然后不明不白的重复加仓，反向加仓，重仓，到亏损到爆仓，好像有意为之一样，当然本人也分析不到工作原理，只是这样的感觉。
最后真要问了有没有朋友从这里稳定盈利的？方便望提供经验？ 或大家探讨一番。
（那些想拉广告的和信号提供者就不要多事了，真的希望纯信号订阅者大家交流一下。）
我没订阅过信号，也还没公布过信号。我是2003年开始接触外汇交易，直接当时就是做自动交易，不过那时候还没有MT，用的是自己的语言和框架，接触的人比较多，比如核导弹专家，军方解密专家，反正都是乱七八糟的人定制。
整个自动交易看的，还是有长期盈利的，因为我不知道您具体是用了多久。信号永远都是相对滞后的，因为用于分析的数据叫历史数据，所以对未来来说偏慢，比如常见得 MA EMA都会比现实慢。对于自动交易，首先是一个长期，其次是有一定的资金量。
对这个我个人还是看好的，毕竟还是有成功案例的，因为我2003年帮一个外国人做的，最后他被花旗收购了，而我转电商转到今年才回来重新做的。
另外风控、跟进止损是必须要做的