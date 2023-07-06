mql5信号市场是不是联合各平台专门骗钱的工具？ - 页 2 12345 新评论 tgl3933 2015.08.30 08:07 #11 您好，请关注一下我的信号，给一点建议。我不是经纪代理，也不是那些卖EA的，只是单纯提供信号。希望以后能多交流。在myfxbook上也有信号，用户名是tgl3933https://www.mql5.com/zh/signals/123245Thanks Liwan Xu 2015.09.02 13:31 #12 我觉得不至于吧 Nelson Wong 2015.09.02 23:26 #13 Liwan Xu: 我觉得不至于吧 假的、坏的信号是大量存在；目的只是为了爆你仓，销毁你的账户的没有品德的交易员也是存在的。本来以为信号交易很美好，好信号挣钱之余再挣手续费或也有点成就感；可自私的并不关心甚至讨厌别人跟着做的也大有人在；特别外国人的那些自私，象报纸看完也不借人（这个国人可共看）；厕所紧张也不共用（国人真急时可迁就）；德国电话亭还分男女...都在怀疑一样没有好的外国信号的存在，或稀少，毕竟99%的信号不复存在。至少大的方面考虑，毕竟各平台给mt4软件公司大量服务费的，为了吸引更多的客户和交易员来当白老鼠，提供这个不负责的平信号平台，也难说不是公司的策略之一；若提供好的信号让大家都挣到钱，平台亏损，不符合服务大客户的宗旨；二为什么好信号和订阅者不是很多，也有可能亏损的都没有再来。那不就信号市场不是个普通交易员成功的场所，反过来可能是一些平台的利用工具。当然好的交易员和信号可能依然存在，那就努力寻找吧。 Xifeng Zhao 2015.11.09 10:29 #14 关于楼主的一些疑问，我的看法如下：1- 信号市场也是一个市场，那么在监管不严的情况下，必然是龙蛇混杂之地，良莠不齐是难免的。2- 没有本事而能赚钱的人（或者信号），有几种不同的情况，需要甄别并避开： 2.1 交易期不长，赢利只是偶然的结果。比如在长达半年的美元快速上涨期里面，不停地开美元多单。由于快速上涨期的回调有限，有些进场准确度不高的订单，也并没有经历很大的回撤。因此总成绩还是很好看的。但这种人在市场节奏发生变化时就会露原形。 2.2 纯粹的、或者接近纯粹的网络策略。这种信号的资金曲线是这样的：balance直线上升，从不回撤；equity距离balance直线忽近忽远。从订单大小上也可以看出来，一般都是0.01手，但被套住的订单数量极多，而且长期被套。这种系统在价格盘整期是赚钱的，但价格直线上升或下跌时，帐户很快就会爆掉。 2.3 注码法（martingale）。订单特征是手数不断翻倍，如0.01, 0.02, 0.04, 0.08....0.64, 1.28。也有改良型的注码法，不是按2翻倍，而是按1.5或这之类的系数翻倍，但本质是一样的。这种人，跟网格交易者一样，不具备方向判断能力，因此，在资金不允许他继续加大订单规模时，就会爆仓。 2.4 一次性注册很多帐号，使用明显不同的策略去交易（如帐户A用26均线做趋势，帐户B用MACD做盘整，等），等其中某一个帐号曲线很好看时（这是偶然结果），就把它挂到网上，招人跟随。而那些其它策略的曲线，虽然出自同一个操作者，但大家永远没机会看到。 2.5 myfxbook前五名里面有一个REV，他的操作者基本上属于2.4所说的这类。但是他更绝的地方是，他公开的这个帐户，其前3个订单使用的杠杆极高，每单关闭之后资金都差不多翻倍。从第4个订单开始使用较为安全的杠杆。最后，大家看到他的总赢利是4000%。但大部分没有看到他前三单冒的风险，那是极大极大的；因此他的4000%也是有水分的。扣掉前三单以后，他的年回报大约是200%多，远远低于4000%。而且这个REV信号从2015年3月以后就不再赚钱了。2014年全年的确大赚。（本条涉及的数字 是根据回忆写下的，不一定准确）3- 为什么有些赚钱的帐户会消失掉？水平不高、或属于以上第2节所说的骗子，是一部分。但也不排除有一些很好的信号，公布一段时间后被一些投资人发现，投资人买断了他的信号。因此他就不再继续发布了。 MQL5前两年有一个印尼的团队搞的信号，手工操作的，成绩不错，MQL5文章区应该还有采访报道。后来这个信号不见了。4- 恶意给客户造成亏损的人很少，他们99%是无能。5- 我平常关注的一些信号，也是我简单筛选出来的（仍然没办法保证它们的可靠性）：104292, 122417, 74480, 74251, 126329, 15288, 48366(使用了网格，但可能有修复机制), 126288。其它跟踪过的还有10个左右，它们由赢转亏后，我就不再继续看了。6- 目前MQL5上面的较好的信号都是超短单，这有利于交易商，因为快进快出可以收点差。但对跟单的人非常不利。理想的信号做的单，在场时间应该在几个小时以上，平均赢利应该大于30个点。但这种信号很少见。 feng xu 2015.11.09 20:39 #15 Nelson Wong: 假的、坏的信号是大量存在；目的只是为了爆你仓，销毁你的账户的没有品德的交易员也是存在的。本来以为信号交易很美好，好信号挣钱之余再挣手续费或也有点成就感；可自私的并不关心甚至讨厌别人跟着做的也大有人在；特别外国人的那些自私，象报纸看完也不借人（这个国人可共看）；厕所紧张也不共用（国人真急时可迁就）；德国电话亭还分男女...都在怀疑一样没有好的外国信号的存在，或稀少，毕竟99%的信号不复存在。至少大的方面考虑，毕竟各平台给mt4软件公司大量服务费的，为了吸引更多的客户和交易员来当白老鼠，提供这个不负责的平信号平台，也难说不是公司的策略之一；若提供好的信号让大家都挣到钱，平台亏损，不符合服务大客户的宗旨；二为什么好信号和订阅者不是很多，也有可能亏损的都没有再来。那不就信号市场不是个普通交易员成功的场所，反过来可能是一些平台的利用工具。当然好的交易员和信号可能依然存在，那就努力寻找吧。 我觉得通过交易量就可以看出，如果信号都是交易的0.01手。这样的信号跟单有什么意义。难道你也准备通过0.01手改变生活。做交易工作的初衷一定是通过交易工作改变生活，并不是理财。我个人觉得跟单就需要跟那种自己就交易很大的单子的人。最好是信号费用也不能让他在亏损的时候还盈利的信号。 feng xu 2015.11.09 20:43 #16 Xifeng Zhao: 关于楼主的一些疑问，我的看法如下：1- 信号市场也是一个市场，那么在监管不严的情况下，必然是龙蛇混杂之地，良莠不齐是难免的。2- 没有本事而能赚钱的人（或者信号），有几种不同的情况，需要甄别并避开： 2.1 交易期不长，赢利只是偶然的结果。比如在长达半年的美元快速上涨期里面，不停地开美元多单。由于快速上涨期的回调有限，有些进场准确度不高的订单，也并没有经历很大的回撤。因此总成绩还是很好看的。但这种人在市场节奏发生变化时就会露原形。 2.2 纯粹的、或者接近纯粹的网络策略。这种信号的资金曲线是这样的：balance直线上升，从不回撤；equity距离balance直线忽近忽远。从订单大小上也可以看出来，一般都是0.01手，但被套住的订单数量极多，而且长期被套。这种系统在价格盘整期是赚钱的，但价格直线上升或下跌时，帐户很快就会爆掉。 2.3 注码法（martingale）。订单特征是手数不断翻倍，如0.01, 0.02, 0.04, 0.08....0.64, 1.28。也有改良型的注码法，不是按2翻倍，而是按1.5或这之类的系数翻倍，但本质是一样的。这种人，跟网格交易者一样，不具备方向判断能力，因此，在资金不允许他继续加大订单规模时，就会爆仓。 2.4 一次性注册很多帐号，使用明显不同的策略去交易（如帐户A用26均线做趋势，帐户B用MACD做盘整，等），等其中某一个帐号曲线很好看时（这是偶然结果），就把它挂到网上，招人跟随。而那些其它策略的曲线，虽然出自同一个操作者，但大家永远没机会看到。 2.5 myfxbook前五名里面有一个REV，他的操作者基本上属于2.4所说的这类。但是他更绝的地方是，他公开的这个帐户，其前3个订单使用的杠杆极高，每单关闭之后资金都差不多翻倍。从第4个订单开始使用较为安全的杠杆。最后，大家看到他的总赢利是4000%。但大部分没有看到他前三单冒的风险，那是极大极大的；因此他的4000%也是有水分的。扣掉前三单以后，他的年回报大约是200%多，远远低于4000%。而且这个REV信号从2015年3月以后就不再赚钱了。2014年全年的确大赚。（本条涉及的数字 是根据回忆写下的，不一定准确）3- 为什么有些赚钱的帐户会消失掉？水平不高、或属于以上第2节所说的骗子，是一部分。但也不排除有一些很好的信号，公布一段时间后被一些投资人发现，投资人买断了他的信号。因此他就不再继续发布了。 MQL5前两年有一个印尼的团队搞的信号，手工操作的，成绩不错，MQL5文章区应该还有采访报道。后来这个信号不见了。4- 恶意给客户造成亏损的人很少，他们99%是无能。5- 我平常关注的一些信号，也是我简单筛选出来的（仍然没办法保证它们的可靠性）：104292, 122417, 74480, 74251, 126329, 15288, 48366(使用了网格，但可能有修复机制), 126288。其它跟踪过的还有10个左右，它们由赢转亏后，我就不再继续看了。6- 目前MQL5上面的较好的信号都是超短单，这有利于交易商，因为快进快出可以收点差。但对跟单的人非常不利。理想的信号做的单，在场时间应该在几个小时以上，平均赢利应该大于30个点。但这种信号很少见。

feng xu 2015.11.09 20:39 #15

我觉得通过交易量就可以看出，如果信号都是交易的0.01手。这样的信号跟单有什么意义。难道你也准备通过0.01手改变生活。做交易工作的初衷一定是通过交易工作改变生活，并不是理财。我个人觉得跟单就需要跟那种自己就交易很大的单子的人。最好是信号费用也不能让他在亏损的时候还盈利的信号。

feng xu 2015.11.09 20:43 #16

我看过很多交易很厉害的人的交易记录，他们的持单时间算是比较长了，但是他们的平均收益都是10点左右。你说的几个小时，30点的收益是我计划的值。明年也许可以达到。应该是6小时左右50点上下的收益。或者是1小时以内30点左右的收益。希望你对我的交易保持关注。

Qiaoru zhang 2015.11.10 04:07 #17

我是中国国内最大外汇技术论坛520fx的板块负责人，造福过论坛很多人，未曾亏损过。

Qiaoru zhang 2015.11.15 13:45 #19 我觉得不至于吧
假的、坏的信号是大量存在；目的只是为了爆你仓，销毁你的账户的没有品德的交易员也是存在的。
本来以为信号交易很美好，好信号挣钱之余再挣手续费或也有点成就感；可自私的并不关心甚至讨厌别人跟着做的也大有人在；
特别外国人的那些自私，象报纸看完也不借人（这个国人可共看）；厕所紧张也不共用（国人真急时可迁就）；德国电话亭还分男女...都在怀疑一样没有好的外国信号的存在，或稀少，毕竟99%的信号不复存在。
至少大的方面考虑，毕竟各平台给mt4软件公司大量服务费的，为了吸引更多的客户和交易员来当白老鼠，提供这个不负责的平信号平台，也难说不是公司的策略之一；若提供好的信号让大家都挣到钱，平台亏损，不符合服务大客户的宗旨；二为什么好信号和订阅者不是很多，也有可能亏损的都没有再来。那不就信号市场不是个普通交易员成功的场所，反过来可能是一些平台的利用工具。
当然好的交易员和信号可能依然存在，那就努力寻找吧。
关于楼主的一些疑问，我的看法如下：
1- 信号市场也是一个市场，那么在监管不严的情况下，必然是龙蛇混杂之地，良莠不齐是难免的。
2- 没有本事而能赚钱的人（或者信号），有几种不同的情况，需要甄别并避开：
2.1 交易期不长，赢利只是偶然的结果。比如在长达半年的美元快速上涨期里面，不停地开美元多单。由于快速上涨期的回调有限，有些进场准确度不高的订单，也并没有经历很大的回撤。因此总成绩还是很好看的。但这种人在市场节奏发生变化时就会露原形。
2.2 纯粹的、或者接近纯粹的网络策略。这种信号的资金曲线是这样的：balance直线上升，从不回撤；equity距离balance直线忽近忽远。从订单大小上也可以看出来，一般都是0.01手，但被套住的订单数量极多，而且长期被套。这种系统在价格盘整期是赚钱的，但价格直线上升或下跌时，帐户很快就会爆掉。
2.3 注码法（martingale）。订单特征是手数不断翻倍，如0.01, 0.02, 0.04, 0.08....0.64, 1.28。也有改良型的注码法，不是按2翻倍，而是按1.5或这之类的系数翻倍，但本质是一样的。这种人，跟网格交易者一样，不具备方向判断能力，因此，在资金不允许他继续加大订单规模时，就会爆仓。
2.5 myfxbook前五名里面有一个REV，他的操作者基本上属于2.4所说的这类。但是他更绝的地方是，他公开的这个帐户，其前3个订单使用的杠杆极高，每单关闭之后资金都差不多翻倍。从第4个订单开始使用较为安全的杠杆。最后，大家看到他的总赢利是4000%。但大部分没有看到他前三单冒的风险，那是极大极大的；因此他的4000%也是有水分的。扣掉前三单以后，他的年回报大约是200%多，远远低于4000%。而且这个REV信号从2015年3月以后就不再赚钱了。2014年全年的确大赚。（本条涉及的数字 是根据回忆写下的，不一定准确）
3- 为什么有些赚钱的帐户会消失掉？水平不高、或属于以上第2节所说的骗子，是一部分。但也不排除有一些很好的信号，公布一段时间后被一些投资人发现，投资人买断了他的信号。因此他就不再继续发布了。 MQL5前两年有一个印尼的团队搞的信号，手工操作的，成绩不错，MQL5文章区应该还有采访报道。后来这个信号不见了。
4- 恶意给客户造成亏损的人很少，他们99%是无能。
5- 我平常关注的一些信号，也是我简单筛选出来的（仍然没办法保证它们的可靠性）：104292, 122417, 74480, 74251, 126329, 15288, 48366(使用了网格，但可能有修复机制), 126288。其它跟踪过的还有10个左右，它们由赢转亏后，我就不再继续看了。
6- 目前MQL5上面的较好的信号都是超短单，这有利于交易商，因为快进快出可以收点差。但对跟单的人非常不利。理想的信号做的单，在场时间应该在几个小时以上，平均赢利应该大于30个点。但这种信号很少见。
