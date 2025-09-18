文章 "MQL5 秘籍之：OCO订单" - 页 2

我按照所有说明进行了操作，但我的 MT5 导航仪上没有显示 OCO 文件夹，我甚至尝试了刷新它。
 

我让它正常工作了。代码编译时没有任何错误或警告。

编译步骤

  1. 从文章中下载源代码。
  2. 将所有内容解压缩到一个新文件夹（在我的情况下，我将其命名为 "OCO EA）
  3. 打开 MT5
  4. 打开 MT5 数据文件夹
  5. 打开 "Experts "文件夹
  6. 在 "Experts "文件夹中粘贴 "OCO EA "文件夹
  7. 打开 MQL5 IDE（您可以直接从 MT5 按 F4 或从 "工具"->"MetaQuotes 语言编辑器 "菜单打开它）
  8. 打开 IDE 后，打开 "OCO EA "文件夹中的每个文件，这些文件应包含在 "Experts "文件夹中。您必须编译每个文件。
  9. 打开 MT5，新的 "OCO EA "文件夹应出现在 "导航器 "的 "专家 "部分。
  10. 将 "panel_oco_ea "文件拖到图表上。
  11. 请慢用！


编辑截图：



如果操作得当，您应该可以在 MT5 中看到这样的内容：





附加的文件：
OCO_EA.zip  197 kb
 
vijanda # :
我按照所有说明进行了操作，但 OCO 文件夹没有显示在我的 MT5 导航器中，即使尝试更新也是如此。
请一步步查看。
