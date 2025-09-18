文章 "MQL5 秘籍之：OCO订单" - 页 2 12 新评论 vijanda 2019.02.08 15:06 #11 我按照所有说明进行了操作，但我的 MT5 导航仪上没有显示 OCO 文件夹，我甚至尝试了刷新它。 Cristian Mateo Duque Ocampo 2025.09.18 20:58 #12 我让它正常工作了。代码编译时没有任何错误或警告。 编译步骤 从文章中下载源代码。 将所有内容解压缩到一个新文件夹（在我的情况下，我将其命名为 "OCO EA） 打开 MT5 打开 MT5 数据文件夹 打开 "Experts "文件夹 在 "Experts "文件夹中粘贴 "OCO EA "文件夹 打开 MQL5 IDE（您可以直接从 MT5 按 F4 或从 "工具"->"MetaQuotes 语言编辑器 "菜单打开它） 打开 IDE 后，打开 "OCO EA "文件夹中的每个文件，这些文件应包含在 "Experts "文件夹中。您必须编译每个文件。 打开 MT5，新的 "OCO EA "文件夹应出现在 "导航器 "的 "专家 "部分。 将 "panel_oco_ea "文件拖到图表上。 请慢用！ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 我让它正常工作了。代码编译时没有任何错误或警告。 编译步骤： 下载文章中包含的源代码。 将所有内容解压缩到一个新文件夹中（在我的情况下，文件夹名为 "OCO EA"）。 打开 MT5 打开 MT5 数据文件夹 打开 "专家 "文件夹 在 "Experts "文件夹中粘贴 "OCO EA "文件夹。 打开 MQL5 IDE（您可以按 F4 或在菜单工具 -> MetaQuotes Language Editor 中直接从 MT5 打开它） 打开 IDE 后，打开 "OCO EA "文件夹中的每个文件，这些文件必须包含在 "Experts "文件夹中，您必须编译每个文件。 打开 MT5，在 "导航器 "中，新的 "OCO EA "文件夹应出现 在 "专家 "部分。 将文件 "panel_oco_ea "拖到图表上。 请欣赏。 编辑截图： 如果操作得当，您应该可以在 MT5 中看到这样的内容： 附加的文件： OCO_EA.zip 197 kb MQL5 简介：如何编写简单的EA 交易和自定义指标 Cristian Mateo Duque Ocampo 2025.09.18 21:01 #13 vijanda # : 我按照所有说明进行了操作，但 OCO 文件夹没有显示在我的 MT5 导航器中，即使尝试更新也是如此。 请一步步查看。 12 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我按照所有说明进行了操作，但 OCO 文件夹没有显示在我的 MT5 导航器中，即使尝试更新也是如此。