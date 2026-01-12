文章 "MQL5交易策略自动化（第十六部分）：基于结构突破（BoS）价格行为的午夜区间突破策略"

新评论
 

新文章 MQL5交易策略自动化（第十六部分）：基于结构突破（BoS）价格行为的午夜区间突破策略已发布：

本文将介绍如何在MQL5中实现午夜区间突破结合结构突破（BoS）价格行为策略自动化，并详细说明突破检测与交易执行的代码逻辑。我们为入场、止损和止盈设定了精确的风险参数。包含回测与优化方法，助力实战交易。

午夜区间突破结合BOS策略的核心逻辑是：利用午夜至凌晨6点形成的低波动区间（以最高价和最低价作为突破边界），同时通过BOS确认交易信号的有效性。BOS通过识别价格突破关键摆动高点（看涨信号）或摆动低点（看跌信号）来捕捉趋势反转，从而过滤虚假突破，确保交易方向与市场契机一致。该策略尤其适用于市场时段转换期（如伦敦开盘时段），或您关注的任何其他时段。不过，使用时需注意时区对齐，并在重大新闻事件期间谨慎操作，以避免价格剧烈波动导致的止损触发。

我们将实现一款MQL5的EA，其功能包括：计算午夜至凌晨6点的价格区间；在设定时间窗口内监测突破；在指定时间框架（通常为5、10或15分钟，用户可动态选择输入参数）上通过BOS确认突破。系统将根据区间范围设置止损和止盈水平，在图表上可视化关键水平，提升操作透明度，并且严格实施风险管理，确保策略在不同市场环境下保持稳健的表现。

午夜区间突破结合结构突破（BoS）价格行为


作者：Allan Munene Mutiiria

 
MetaCytaty :

Przeczytaj nowy artykuł： MQL5 战略自动化（第 16 章）：结构化战略（BoS）--从零开始 .

Autor： Allan Munene Mutiiria

超级！-> OK

 
Marek Borys #:

超级！-> 确定

当然，谢谢。

 

你好，艾伦。


我准备下载你的系统并开始测试。 有趣的是，策略测试报告 既没有确定交易货币对，也没有确定时间框架。 由于你说明了 AUUSD M15，我想这就是你使用的，我将开始测试。 你对使用其他货币对或时间框架有什么感觉吗？ 我怀疑这个 Ea 在亚洲交易货币对上可能会更好用，我说的对吗？

干杯，科达角


测试失败了，我尝试了澳元兑美元、澳元兑日元和美元兑日元，结果全部亏损，夏普比率为 -3.00 至 -5.00。除美元兑日元外，其他货币均立即转为负值，且再也没有恢复。 美元兑日元曾有过两次正收益，但最终转为负值，且再也没有恢复。


再见

 
工作出色。谢谢 Allan！
 
Juan Guirao #:
工作出色。谢谢你，艾伦

当然，欢迎感谢您的反馈。

 
谢谢你，艾伦！ 你是最棒的
 
sevkoff #:
谢谢你，艾伦！ 你是最棒的
感谢您的善意反馈。欢迎您的到来。
新评论