文章 "MQL5交易策略自动化（第十六部分）：基于结构突破（BoS）价格行为的午夜区间突破策略"
新文章 MQL5交易策略自动化（第十六部分）：基于结构突破（BoS）价格行为的午夜区间突破策略已发布：
午夜区间突破结合BOS策略的核心逻辑是：利用午夜至凌晨6点形成的低波动区间（以最高价和最低价作为突破边界），同时通过BOS确认交易信号的有效性。BOS通过识别价格突破关键摆动高点（看涨信号）或摆动低点（看跌信号）来捕捉趋势反转，从而过滤虚假突破，确保交易方向与市场契机一致。该策略尤其适用于市场时段转换期（如伦敦开盘时段），或您关注的任何其他时段。不过，使用时需注意时区对齐，并在重大新闻事件期间谨慎操作，以避免价格剧烈波动导致的止损触发。
我们将实现一款MQL5的EA，其功能包括：计算午夜至凌晨6点的价格区间；在设定时间窗口内监测突破；在指定时间框架（通常为5、10或15分钟，用户可动态选择输入参数）上通过BOS确认突破。系统将根据区间范围设置止损和止盈水平，在图表上可视化关键水平，提升操作透明度，并且严格实施风险管理，确保策略在不同市场环境下保持稳健的表现。
作者：Allan Munene Mutiiria