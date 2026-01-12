文章 "MQL5 简介（第 14 部分）：构建自定义指标的初学者指南（三）" 新评论 MetaQuotes 2026.01.12 09:47 新文章 MQL5 简介（第 14 部分）：构建自定义指标的初学者指南（三）已发布： 学习如何使用图表对象在 MQL5 中构建谐波形态指标。了解如何检测波动点、应用斐波那契回撤线以及自动识别形态。 在本文中，我们将采用一种新方法，使用 Meta Trader 5 图表对象创建指标。图表对象提供了额外的灵活性，它允许我们在图表上创建标签、形状和趋势线，而不需要指示缓冲区。这种技术非常适合开发需要独特图形组件、显示形态和识别重要价格水平的指标。 我们将创建一个类似于谐波形态的指标来实现这一点。我们将使用的逻辑可以进行修改，以识别和描绘不同的谐波形态，即使我们不会专注于任何特定的形态（例如加特利形态、蝙蝠形态或蝴蝶形态）。与其构建一个完全有效的谐波形态检测器，主要目标是学习如何在 MQL5 中使用图表对象来开发指标。 在本系列的第 9 部分中，我们探讨了如何在 MQL5 中构建和使用趋势线、矩形和标签等对象，这也是我们首次介绍如何使用图表对象。本文将基于这些知识，将其应用于指标的开发。到最后，你将牢牢掌握如何通过动态处理图表项目来开发独特的视觉指示。 在本文中，您将学习： 如何使用 MetaTrader 5 图表对象创建自定义指标，而不是依赖缓冲区和绘图。 理解谐波形态的结构以及如何在价格走势中识别它们。 如何识别市场中的关键波动点，从而形成潜在的谐波形态。 利用斐波那契回撤水平验证形态形成。 如何通过编程方式绘制几何形状（例如三角形和线条）以在图表上可视化形态。 如何过滤无效形态以提高交易信号的准确性。 作者：Israel Pelumi Abioye Suriya Simsuwat 2025.04.01 07:45 #1 非常感谢你们在MQL5 系列 上的出色工作。 Israel Pelumi Abioye 2025.04.01 12:03 #2 Simon Simson #: 非常感谢你们在MQL5 系列 上的出色工作。 你好，西蒙。感谢您的赞誉。 Oluwatosin Mary Babalola 2025.04.01 12:15 #3 哇，这是我关注你的文章以来最好的一篇。继续努力 Israel Pelumi Abioye 2025.04.01 13:02 #4 Oluwatosin Mary Babalola #: 哇，这是我关注你的文章以来最好的一篇。继续努力 谢谢。 Louai Habiche 2025.04.19 17:03 #5 太棒了，你的文章写得很棒，向你致以最崇高的敬意 我们可以在节目播出时发出警报！ Israel Pelumi Abioye 2025.04.20 10:37 #6 Louai Habiche #:太棒了，你的文章写得很棒，向你致以最崇高的敬意我们可以在节目播出时发出警报！ 使用 "PlaySound() "函数可以做到这一点。 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在本文中，我们将采用一种新方法，使用 Meta Trader 5 图表对象创建指标。图表对象提供了额外的灵活性，它允许我们在图表上创建标签、形状和趋势线，而不需要指示缓冲区。这种技术非常适合开发需要独特图形组件、显示形态和识别重要价格水平的指标。
我们将创建一个类似于谐波形态的指标来实现这一点。我们将使用的逻辑可以进行修改，以识别和描绘不同的谐波形态，即使我们不会专注于任何特定的形态（例如加特利形态、蝙蝠形态或蝴蝶形态）。与其构建一个完全有效的谐波形态检测器，主要目标是学习如何在 MQL5 中使用图表对象来开发指标。 在本系列的第 9 部分中，我们探讨了如何在 MQL5 中构建和使用趋势线、矩形和标签等对象，这也是我们首次介绍如何使用图表对象。本文将基于这些知识，将其应用于指标的开发。到最后，你将牢牢掌握如何通过动态处理图表项目来开发独特的视觉指示。
在本文中，您将学习：
作者：Israel Pelumi Abioye