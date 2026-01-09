文章 "MQL5 中的交易策略自动化（第十五部分）：可视化价格行为的谐波形态模式"

新评论
 

新文章 MQL5 中的交易策略自动化（第十五部分）：可视化价格行为的谐波形态模式已发布：

本文探讨了在 MQL5 中实现谐波形态的自动化，详细介绍了如何在 MetaTrader 5 图表上对其进行检测和可视化。我们将实现一个EA，用于识别摆动点，验证基于斐波那契比率的形态，并通过清晰的图形标注执行交易。文章最后还提供了关于回测和优化程序的指导，以助力有效的交易。

密码形态是一种由五个关键摆动点——X、A、B、C 和 D——定义的谐波交易形态，分为两种形式：看涨形态和看跌形态。在看涨密码形态中，结构形成"低-高-低-高-低"的序列，其中点 X 是摆动低点，点 A 是摆动高点，点 B 是摆动低点，点 C 是摆动高点，点 D 是摆动低点（且 D 低于 X）。相反，看跌密码形态形成"高-低-高-低-高"的序列，其中点 X 是摆动高点，点 D 位于 X 之上。以下是可视化形态类型。

看涨密码谐波形态：

BULLISH CYPHER

看跌密码谐波形态：

BEARISH CYPHER


作者：Allan Munene Mutiiria

 
你好，文章写得很好。感谢您的辛勤工作。能分享一下完成的代码文件吗？将其附在文章末尾？
非常感谢
 
Kyle Young Sangster #:
你好，文章写得很好。感谢您的辛勤工作。能分享一下完成的代码文件吗？将其附在文章末尾？
非常感谢

欢迎您的到来。你检查过了吗？谢谢。

 
感谢您分享这篇文章。代码对实现其他谐波模式很有用。
 
Muhammad Syamil Bin Abdullah #:
感谢您分享这篇文章。实现其他谐波模式的代码非常有用。

当然，欢迎您

新评论