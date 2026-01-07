文章 "在MQL5中构建自定义市场状态检测系统（第一部分）：指标"
当我尝试编译时，市场制度指标有 24 个错误和 1 个警告：
'MarketRegimeIndicator.mq5' 1
file 'C:\Users\rauma\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\10CE948A1DFC9A8C27E56E827008EBD4\MQL5\Include\MarketRegimeEnum.mqh' not found MarketRegimeIndicator.mq5 14 11
file 'C:\Users\rauma\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\10CE948A1DFC9A8C27E56E827008EBD4\MQL5\Include\MarketRegimeDetector.mqh' not found MarketRegimeIndicator.mq5 15 11
'CMarketRegimeDetector' - unexpected token, probably type is missing? MarketRegimeIndicator.mq5 29 1
'*' - 预期分号 MarketRegimeIndicator.mq5 29 23
'Detector' - 未声明标识符 MarketRegimeIndicator.mq5 64 5
'CMarketRegimeDetector' - 声明无类型 MarketRegimeIndicator.mq5 64 20
'CMarketRegimeDetector' - 期望的类类型 MarketRegimeIndicator.mq5 64 20
函数未定义 MarketRegimeIndicator.mq5 64 20
'new' - 'void' 类型的表达式非法 MarketRegimeIndicator.mq5 64 16
'=' - 非法操作使用 MarketRegimeIndicator.mq5 64 14
'Detector' - 未声明的标识符 MarketRegimeIndicator.mq5 65 8
'==' - 非法操作使用 MarketRegimeIndicator.mq5 65 17
'Detector' - 未声明的标识符 MarketRegimeIndicator.mq5 72 5
探测器'--未声明的标识符 MarketRegimeIndicator.mq5 73 5
'Detector' - undeclared identifier MarketRegimeIndicator.mq5 74 5
'Detector' - 未声明的标识符 MarketRegimeIndicator.mq5 101 9
';' - 意外标记 MarketRegimeIndicator.mq5 103 68
'(' - 左括号不平衡 MarketRegimeIndicator.mq5 101 7
发现空受控 语句 MarketRegimeIndicator.mq5 103 68
'Detector' - 未声明的标识符 MarketRegimeIndicator.mq5 133 8
'!=' - 非法操作使用 MarketRegimeIndicator.mq5 133 17
'Detector' - 未声明标识符 MarketRegimeIndicator.mq5 135 16
'探测器'-预期的对象指针 MarketRegimeIndicator.mq5 135 16
'Detector' - 未声明的标识符 MarketRegimeIndicator.mq5 136 9
'=' - 非法操作使用 MarketRegimeIndicator.mq5 136 18
24 个错误，1 个警告 25 2
该指标会在C:\Users\rauma\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\10CE948A1DFC9A8C27E56E827008EBD4\MQL5\Include\ 文件夹中搜索这些文件。
#property copyright "Sahil Bagdi" #property link "https://www.mql5.com/zh/users/sahilbagdi" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 3 // 包括市场机制检测器 #include <MarketRegimeEnum.mqh> #include <MarketRegimeDetector.mqh>
新文章 在MQL5中构建自定义市场状态检测系统（第一部分）：指标已发布：
在深入探讨实现细节之前，理解市场状态是什么以及它们为何对交易者至关重要，这一点十分关键。市场并非随时间推移而表现一致，相反，它们会在不同的行为形态或“状态”之间转换。这些状态会显著影响价格的走势，进而影响交易策略的表现。
什么是市场状态？市场状态是指具有特定价格波动统计特性的独特市场行为模式。尽管有多种方式对市场状态进行分类，但是我们将重点关注对交易策略开发最具相关性的三种主要类型：
了解市场当前所处的状态类型，可为交易决策提供关键的背景信息。针对趋势型市场优化的策略，在盘整条件下可能表现不佳，而针对盘整型市场设计的均值回归策略，在强劲趋势期间可能会带来灾难性后果。
作者：Sahil Bagdi