指标: DeltaFusionLite

DeltaFusion Lite 是 MT4 的 DeltaFusionPro 指标的简化版。它计算并显示累计 Delta 值和净 Delta 值，让交易者清楚地了解每根蜡烛的买卖压力。通过分析买入价和卖出价之间的成交量分布，它可以帮助识别市场情绪变化、潜在反转以及价格和成交量之间的各类背离。

作者： Francesco Secchi

 
基于数量指标集合的另一个有趣指标
