指标: DeltaFusionLite

DeltaFusionLite: DeltaFusion Lite 是 MT4 的 DeltaFusionPro 指标的简化版。它计算并显示累计 Delta 值和净 Delta 值，让交易者清楚地了解每根蜡烛的买卖压力。通过分析买入价和卖出价之间的成交量分布，它可以帮助识别市场情绪变化、潜在反转以及价格和成交量之间的各类背离。 作者： Francesco Secchi Conor Mcnamara 2025.12.12 13:02 #1 基于数量指标集合的另一个有趣指标
DeltaFusionLite:
DeltaFusion Lite 是 MT4 的 DeltaFusionPro 指标的简化版。它计算并显示累计 Delta 值和净 Delta 值，让交易者清楚地了解每根蜡烛的买卖压力。通过分析买入价和卖出价之间的成交量分布，它可以帮助识别市场情绪变化、潜在反转以及价格和成交量之间的各类背离。
作者： Francesco Secchi