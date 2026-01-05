文章 "开发多币种 EA 交易（第 22 部分）：开始向设置的热插拔过渡" 新评论 MetaQuotes 2026.01.05 12:26 新文章 开发多币种 EA 交易（第 22 部分）：开始向设置的热插拔过渡已发布： 如果要自动进行周期性优化，我们需要考虑自动更新交易账户上已经运行的 EA 设置。这样一来，我们就可以在策略测试器中运行 EA，并在单次运行中更改其设置。 让我们试着更详细地描述我们想要实现的目标。理想情况下，系统应该这样工作： 生成一个项目，将当前日期作为优化期的结束日期。 该项目在输送机上启动。其实施需要一些时间，从几天到几周不等。 结果加载到最终 EA 中。如果最终的 EA 还没有进行过交易，则会在真实账户上启动它。如果它已经在账户上运行，那么它的参数将被最后一个项目通过输送机后收到的新参数替换。 让我们继续回到第一步。 让我们逐一探讨这些要点。为了实现第一步，我们已经有了上一部分的项目生成脚本 EA，我们可以在其中使用参数来选择优化的结束日期。但目前它只能手动启动。这可以通过在项目执行输送机中添加一个额外的阶段来解决，该阶段在当前项目的所有其他阶段完成后生成一个新项目。然后我们只需要第一次手动运行它即可。 对于第二点，我们只需要一台安装了 Optimization.ex5 EA 的终端，该终端的参数中指定了所需的数据库。一旦新的未完成项目任务出现在其中，它们将按照队列的顺序启动执行。在创建新项目之前的最后一个阶段，应该以某种形式将项目优化的结果转移到最终的 EA 中。 第三点是最难的。我们已经实现了将参数传递给最终 EA 的单一选项，但这仍然需要手动操作：您需要运行一个单独的 EA，将参数库导出到一个文件，然后将该文件复制到项目文件夹，然后重新编译最终的 EA。虽然我们现在可以将这些操作的执行委托给程序代码，但结构本身开始显得不必要地繁琐。我想做一些更简单、更可靠的事情。 作者：Yuriy Bykov 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
让我们试着更详细地描述我们想要实现的目标。理想情况下，系统应该这样工作：
让我们逐一探讨这些要点。为了实现第一步，我们已经有了上一部分的项目生成脚本 EA，我们可以在其中使用参数来选择优化的结束日期。但目前它只能手动启动。这可以通过在项目执行输送机中添加一个额外的阶段来解决，该阶段在当前项目的所有其他阶段完成后生成一个新项目。然后我们只需要第一次手动运行它即可。
对于第二点，我们只需要一台安装了 Optimization.ex5 EA 的终端，该终端的参数中指定了所需的数据库。一旦新的未完成项目任务出现在其中，它们将按照队列的顺序启动执行。在创建新项目之前的最后一个阶段，应该以某种形式将项目优化的结果转移到最终的 EA 中。
第三点是最难的。我们已经实现了将参数传递给最终 EA 的单一选项，但这仍然需要手动操作：您需要运行一个单独的 EA，将参数库导出到一个文件，然后将该文件复制到项目文件夹，然后重新编译最终的 EA。虽然我们现在可以将这些操作的执行委托给程序代码，但结构本身开始显得不必要地繁琐。我想做一些更简单、更可靠的事情。
作者：Yuriy Bykov