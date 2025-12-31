图表中中文显示方框的bug ，

新评论
 

这个情况持续了两个月了，看到很多人都有这个问题，但是没有好的解决方法，有人说回退版本，但是官网没有提供历史版本的下载链接，

有没有人可以帮忙给一个build 5430或者之前的版本，谢谢

 
joshua xin:

这个情况持续了两个月了，看到很多人都有这个问题，但是没有好的解决方法，有人说回退版本，但是官网没有提供历史版本的下载链接，

有没有人可以帮忙给一个build 5430或者之前的版本，谢谢

这个你写代码的时候，要制定好字符集就行，就可以解决这个兼容性问题。
 
joshua xin:

这个情况持续了两个月了，看到很多人都有这个问题，但是没有好的解决方法，有人说回退版本，但是官网没有提供历史版本的下载链接，

有没有人可以帮忙给一个build 5430或者之前的版本，谢谢

我有

新评论