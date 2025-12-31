图表中中文显示方框的bug ， 新评论 joshua xin 2025.12.31 13:41 这个情况持续了两个月了，看到很多人都有这个问题，但是没有好的解决方法，有人说回退版本，但是官网没有提供历史版本的下载链接， 有没有人可以帮忙给一个build 5430或者之前的版本，谢谢 Hao Nie 2025.12.31 14:04 #1 joshua xin: 这个情况持续了两个月了，看到很多人都有这个问题，但是没有好的解决方法，有人说回退版本，但是官网没有提供历史版本的下载链接， 有没有人可以帮忙给一个build 5430或者之前的版本，谢谢 这个你写代码的时候，要制定好字符集就行，就可以解决这个兼容性问题。 Candle Break 2025.12.31 18:40 #2 joshua xin: 这个情况持续了两个月了，看到很多人都有这个问题，但是没有好的解决方法，有人说回退版本，但是官网没有提供历史版本的下载链接， 有没有人可以帮忙给一个build 5430或者之前的版本，谢谢 我有 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
