文章 "风险管理（第二部分）：在图形界面中实现手数计算"

在本文中，我们将探讨如何使用强大的 MQL5 图形控件库来改进和更有效地应用上一篇文章中提出的概念。我们将逐步完成创建一个功能齐全的图形用户界面。我将解释它背后的想法，以及所使用的每种方法的目的和操作。此外，在本文的最后，我们将测试我们创建的面板，以确保它正确运行并实现其既定目标。

本文是一篇文章的延续。第一，我们将把我们讨论的所有内容付诸实践，此外，还将改进文件中的一些功能。为了简化我们的工作，我们将利用 MQL5 强大的控件库。我们的目标是将所学知识更有效地应用于实践，向您展示如何将图形界面与我们的风险管理函数相结合。最终，您将拥有一个可靠的工具，可以准确有效地计算手数和止损 (SL)。


作者：Niquel Mendoza

