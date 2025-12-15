文章 "风险管理（第二部分）：在图形界面中实现手数计算" 新评论 MetaQuotes 2025.12.15 10:29 新文章 风险管理（第二部分）：在图形界面中实现手数计算已发布： 在本文中，我们将探讨如何使用强大的 MQL5 图形控件库来改进和更有效地应用上一篇文章中提出的概念。我们将逐步完成创建一个功能齐全的图形用户界面。我将解释它背后的想法，以及所使用的每种方法的目的和操作。此外，在本文的最后，我们将测试我们创建的面板，以确保它正确运行并实现其既定目标。 本文是前一篇文章的延续。第一，我们将把我们讨论的所有内容付诸实践，此外，还将改进文件中的一些功能。为了简化我们的工作，我们将利用 MQL5 强大的控件库。我们的目标是将所学知识更有效地应用于实践，向您展示如何将图形界面与我们的风险管理函数相结合。最终，您将拥有一个可靠的工具，可以准确有效地计算手数和止损 (SL)。 作者：Niquel Mendoza 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
本文是前一篇文章的延续。第一，我们将把我们讨论的所有内容付诸实践，此外，还将改进文件中的一些功能。为了简化我们的工作，我们将利用 MQL5 强大的控件库。我们的目标是将所学知识更有效地应用于实践，向您展示如何将图形界面与我们的风险管理函数相结合。最终，您将拥有一个可靠的工具，可以准确有效地计算手数和止损 (SL)。
