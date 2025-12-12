【版主秘诀】拒绝返佣账户的主要原因 新评论 Sky All 2025.12.12 05:01 大家好，我是官网版主。 几天前与朋友谈到交易成本时，他坚信“交易成本越低越好、返佣越高越划算”。 但作为一名职业投资者，我的观点却截然不同：交易成本越高越好，应该避免使用返佣账户。 关于交易成本，我们在以前的帖子中都有讨论，这篇文章主要是把关于返佣的内幕整理出来与大家分享，希望能帮助更多新手避坑。 返佣其实连降低成本都算不上，这种制度只能增加“降低成本的错觉”。 返佣表面上让投资者感觉省了钱，但实质上是把投资者推向更高频、更高风险、更不理性的交易模式。短期看似获取小利，长期往往以更大的亏损收场。 ① 返佣不但不降成本，还会诱导投资者“过度交易”。 返佣的结构非常简单：投资者交易越多 → 平台赚得越多 → 才有空间返佣给投资者。 这意味着：返佣设计的目的，从来不是让投资者赚钱，而是让投资者多交易。 新手最容易掉入的心理误区是：今天亏800，返佣300。投资者心里会产生错觉：“返佣至少补回了一部分。” 但这正是陷阱。返佣的诱惑就是让投资人不断想“多做几单补一点回来”。 于是：原本一天1笔的策略，为了返佣变成一天2笔。手续费成倍上涨，滑点、情绪化交易增多，策略逐渐偏离原来的逻辑，风险管理最终被返佣所扭曲。 长期下来，返佣带来的收益远远比不上过度交易造成的亏损。 返佣的危害，不是金额本身，而是改变了投资人的交易行为模式。这是很多新手最难发现、最致命的一点。 ② 返佣会推动交易者与平台一起走向“高频 × 高杠杆” 包括 ECN 在内，任何交易模式平台都依赖交易频度来盈利。 平台盈利合理本身没有任何问题，但返佣账户会让双方出现同一种倾向： //投资者：为了返佣而使用更高频、更高杠杆策略 //平台：因为返佣会增厚交易量，平台会逐渐失去引导投资者做稳定、少频率的交易的动力 最终结果是：投资者的账户会长期暴露在更高杠杆与更高交易量的风险中，平台也会逐渐失去支持投资者有效交易的动力。（关于交易模式的详细分析请参考： 【版主秘诀】点差与账户类型） ③ 高返佣往往来自不正规平台或第三方代理，资金和个人信息安全存在严重隐患。 这一点在（【新手必看】远离黑平台（经纪人诈骗））一文中已经介绍过，这里再补充几点常见误区： 主要监管市场对返佣限制非常严格，比如美国、欧洲、日本等先进监管国或地区，有的完全禁止“盈利返佣”，有的要求必须持有特定金融牌照才能返佣。 这意味着投资者在社交媒体上接触到的私人返佣，大部分都不符合监管要求。 这种高返佣的不正规平台或第三方代理，会给投资人的资金和个人信息安全带来严重的隐患。 ④ 产生隐性交易成本 根据以往的汇报，如果平台运营的监管力度不足，返佣账户还有可能产生更多的隐性交易成本。 比较常见的情况是，更多的滑点和更长的交易延迟。 这些隐性的交易成本很难被察觉，但是最终会让很好的策略在不知情的情况下失去原本的执行效果。 在我知道的几乎所有的情况下，返佣仅会使投资者成为平台的“优质亏损客户”。 希望每位交易者都能避开这一误区，把精力放在策略、风险控制和执行力上，不要被返佣耽误。 也祝愿大家交易顺利，稳健盈利，财运亨通。 ※独家经验，仅在MQL5公开。我们拥有图片和文章的版权，请勿转载，谢谢合作。 【新手必看】远离黑平台（经纪人诈骗） 2021.02.10www.mql5.com 大家好，我是官网版主。 有些等级很低的小号会主动私信投资者，甜言蜜语连成天； “我是某外汇平台的资深经理，有十几年外汇经验，来我们平台 交易 ， 超低 点差，没有手续费，每手交易送金10美元。只要交易你就是赢家... Tian Hao Shen 2025.12.12 11:24 #1 谢谢版主分享 Sky All 2025.12.12 11:40 #2 Tian Hao Shen #: 谢谢版主分享 感谢 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
大家好，我是官网版主。
几天前与朋友谈到交易成本时，他坚信“交易成本越低越好、返佣越高越划算”。
但作为一名职业投资者，我的观点却截然不同：交易成本越高越好，应该避免使用返佣账户。
关于交易成本，我们在以前的帖子中都有讨论，这篇文章主要是把关于返佣的内幕整理出来与大家分享，希望能帮助更多新手避坑。
返佣其实连降低成本都算不上，这种制度只能增加“降低成本的错觉”。
返佣表面上让投资者感觉省了钱，但实质上是把投资者推向更高频、更高风险、更不理性的交易模式。短期看似获取小利，长期往往以更大的亏损收场。
① 返佣不但不降成本，还会诱导投资者“过度交易”。
返佣的结构非常简单：投资者交易越多 → 平台赚得越多 → 才有空间返佣给投资者。
这意味着：返佣设计的目的，从来不是让投资者赚钱，而是让投资者多交易。
② 返佣会推动交易者与平台一起走向“高频 × 高杠杆”
包括 ECN 在内，任何交易模式平台都依赖交易频度来盈利。
平台盈利合理本身没有任何问题，但返佣账户会让双方出现同一种倾向：
//投资者：为了返佣而使用更高频、更高杠杆策略
//平台：因为返佣会增厚交易量，平台会逐渐失去引导投资者做稳定、少频率的交易的动力
最终结果是：投资者的账户会长期暴露在更高杠杆与更高交易量的风险中，平台也会逐渐失去支持投资者有效交易的动力。（关于交易模式的详细分析请参考： 【版主秘诀】点差与账户类型）
③ 高返佣往往来自不正规平台或第三方代理，资金和个人信息安全存在严重隐患。
这一点在（【新手必看】远离黑平台（经纪人诈骗））一文中已经介绍过，这里再补充几点常见误区：
主要监管市场对返佣限制非常严格，比如美国、欧洲、日本等先进监管国或地区，有的完全禁止“盈利返佣”，有的要求必须持有特定金融牌照才能返佣。
这意味着投资者在社交媒体上接触到的私人返佣，大部分都不符合监管要求。
这种高返佣的不正规平台或第三方代理，会给投资人的资金和个人信息安全带来严重的隐患。
④ 产生隐性交易成本
根据以往的汇报，如果平台运营的监管力度不足，返佣账户还有可能产生更多的隐性交易成本。
比较常见的情况是，更多的滑点和更长的交易延迟。
这些隐性的交易成本很难被察觉，但是最终会让很好的策略在不知情的情况下失去原本的执行效果。
在我知道的几乎所有的情况下，返佣仅会使投资者成为平台的“优质亏损客户”。
也祝愿大家交易顺利，稳健盈利，财运亨通。
※独家经验，仅在MQL5公开。我们拥有图片和文章的版权，请勿转载，谢谢合作。