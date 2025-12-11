文章 "创建动态多货币对EA（第二部分）：投资组合多元化与优化"
Alberto Tortella 随机振荡器 在图形上运行良好。
您能帮我吗？谢谢。
my expert error: "cannot load indicator 'Bollinger Bands' [4801]
hi. I reinstalled meta trader 5 and during test my expert, this error accures. how can i fix it...
Eleni Anna Branou #:
感谢您尝试帮助我们，但遗憾的是，我不知道要做什么才能绕过这个错误。
每种输入货币之间只能用逗号隔开。货币之间不要有空格
又见面了、
我试着在活动图表上使用您的系统，发现了一些改进之处
Alberto 的问题可能是他的市场观察窗口（ctlM）的符号列表中没有包含所有货币对。 我在使用 XAUUSD 时也遇到了这个错误
对于 For 语句，不要使用 ArraySize(...)，而应使用 Num_symbls，这样会更快一些。 另外，我发现拼出全名有助于他人更好地理解您的代码，还能避免很多语法错误，例如，我认为 Number_Symbols 比 Num_symbls 更好。
代码中没有显示对象，是我添加的。
在显示对象中，我添加了一个条件，只选择图表符号。 通过其他符号进行枚举不是必需的，而且会扰乱屏幕。 但也许我遗漏了什么。
最后是范围计算的问题。 在活动图表上，而不是在策略测试器中，启动 EA 会产生一条超出当前日期的未来射线。 例如，从 4/30 日开始，会产生一条从 4/30 日上午 10 点开始到 5/1 日结束的射线。 这将导致一条不可见的射线，它不会显示在图表上，但会显示在对象列表中。 我会让你解决这个问题。
我附上我的代码供您使用
谢谢，科达角
我觉得有些东西被弄乱了，因为第 1 部分和第 2 部分的 eas 完全相同。 看起来第 1 部分和第 2 部分完全相同
新文章 创建动态多货币对EA（第二部分）：投资组合多元化与优化已发布：
在专业交易领域，维持投资组合的稳定性和健全的风险管理协议是最具持续性的挑战之一。交易者常常过度依赖单一资产或策略，这会在市场格局突然转变时增加面临大幅回撤的风险。加剧这种风险的是，人们普遍倾向于过度使用相关工具的杠杆，这增加了同时出现亏损的可能性，并破坏了回报的稳定性。如果缺乏严格多元化和优化的投资组合，交易者将面临业绩结果不稳定的情况，这往往会引发情绪驱动的决策和利润的波动。因此，对于可持续的长期业绩而言，一个能够在一系列不相关资产中战略性地平衡风险调整后回报的系统性框架是必不可少的。
为应对这些挑战，一种整合了投资组合优化、多资产多元化以及由振荡器确认的突破交易策略的量化方法提供了一个可靠的解决方案。通过在多个货币对上部署突破策略，交易者可以抓住由高概率动量驱动的价格走势带来的机会，同时通过接触不相关市场来分散风险。振荡器的整合有助于验证入场信号，减少参与虚假突破的情况，并减少无成效交易。这种方法不仅提高了盈利潜力，还通过系统地利用不同市场阶段的机会来增强投资组合的稳定性。由此产生的策略对波动性具有更强的韧性，确保业绩与不断变化的宏观经济和技术条件保持一致。
作者：Hlomohang John Borotho