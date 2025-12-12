MT5,手动画个矩形，如何填充颜色？

如图，手动选择画矩形，只能画一个框框出来， 如何填充它里面的颜色？

 
这是测试版的Bug，降级到稳定版5430就能正常填充。
 
Xiaoyu Huang #:
这是测试版的Bug，降级到稳定版5430就能正常填充。
我的版本是5445版本，这mt5也太坑了， 更新一次，更新出bug一大堆
 
我也不会 也在研究
 

