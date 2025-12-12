MT5,手动画个矩形，如何填充颜色？ 新评论 Zhang Yi 2025.12.11 13:28 如图，手动选择画矩形，只能画一个框框出来， 如何填充它里面的颜色？ Xiaoyu Huang 2025.12.11 13:50 #1 这是测试版的Bug，降级到稳定版5430就能正常填充。 Zhang Yi 2025.12.11 14:12 #2 Xiaoyu Huang #: 这是测试版的Bug，降级到稳定版5430就能正常填充。 我的版本是5445版本，这mt5也太坑了， 更新一次，更新出bug一大堆 Tian Hao Shen 2025.12.12 02:45 #3 我也不会 也在研究 Alain Verleyen 2025.12.12 21:58 #4 关于交易、自动化交易系统和交易策略测试的论坛 组织我们的论坛 阿兰·维尔莱恩, 2025.11.26 16:50 我在 Telegram 上创建了一个存档，用于提供最新的官方版本文件。 https://t.me/MT5Exe/6 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如图，手动选择画矩形，只能画一个框框出来， 如何填充它里面的颜色？