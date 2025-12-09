文章 "让手动回测变得简单：为MQL5策略测试器构建自定义工具包"
不同的时间框架
谢谢，这是一个有用的工具
想知道如何将 mq4 指标转换为 mq5 指标
MetaQuotes:我试着修改它，使它可以根据 EA 输入参数，用 lotsize 和 tp/sl 快速打开订单。它在真实市场上可以工作，但在回溯测试模式下却不能工作。解决方案是什么？
查看新文章：轻松进行手动回溯测试：在 MQL5 中为策略测试器构建自定义工具包。
作者：Allan Munene MutiiriaAllan Munene Mutiiria
附加的文件：
ButtonaBt.mq5 9 kb
新文章 让手动回测变得简单：为MQL5策略测试器构建自定义工具包已发布：
我们的目标是创建一个工具包，它将手动控制与MetaTrader 5中策略测试器的快速回测速度相结合，从而避开传统手动测试时缓慢的实时报价。我们将设计一个带有图表按钮的程序，用于触发买入或卖出交易、调整手数、设置止损（SL）和止盈（TP）水平，并通过一个“恐慌（Panic）按钮”关闭所有持仓——该程序可与任何策略完全集成，无论是指标、K线形态还是价格行为策略，所有这些都能以测试器的加速速度运行。这个灵活的设置将使我们能够以速度和精度交互式地测试任何交易方法，在模拟环境中简化策略的完善过程。简而言之，这是我们所实现的目标的图形展示：
