MT5最新版中文显示乱码！升级5440之后问题反馈

EA名称中文显示乱码

1.所有EA中文名称都会显示乱码


2.Comment()中文显示乱码,

 文本框边框变粗并且无法调节，很丑！下面这张图是5430之前版本的样子：

 
Qingcheng Qi:

我也遇到了非常相似的情况。
在我这边，问题出现在升级到 5440 版本 之后，多个指标和 EA 的面板也开始被显示成 label，失去了原本的设计样式；而在 5438 版本 中一切是正常的。

不过，在更新到 5445 版本 之后，问题完全解决了。
其他用户也报告了同样的情况，并确认这一版本已经修复了该问题。

如果其他人也遇到类似问题，建议直接更新到最新版本，因为这似乎是中间 beta 版本引入的临时性错误。

 

最后一个官方版本是 5430。如果您想降级到该版本，我提供了一个 Telegram 频道，其中包含要替换的 exe 文件。

阿兰·维尔莱恩, 2025.11.26 16:50

我在 Telegram 上创建了一个存档，用于提供最新的官方版本文件。

https://t.me/MT5Exe/6

虽然有些经纪商似乎在推广最后一个测试版（目前是 5451），但如果你想使用它，你需要始终使用 Andres 建议的最新版本。
 


升级最新的版本5456 ,直接全部按钮不显示.

 
Dong Hui Wang #:


升级最新的版本5456 ,直接全部按钮不显示.

在源代码里，把按钮中文全部转换为中文可以显示。
 
还是没有解决，你们怎么处理的？
 
我和你遇到了同样的问题
 
源码问题
 
最好不要升级
 
PenPen1990 #:
还是没有解决，你们怎么处理的？
把操作面板全部设置为英文
 
Dong Hui Wang #:


升级最新的版本5456 ,直接全部按钮不显示.

目前5478仍旧不显示
