MT5最新版中文显示乱码！升级5440之后问题反馈
Qingcheng Qi:
1. Todos los nombres chinos de EA se mostrarán como caracteres ilegibles.
2. La función Comment() muestra caracteres chinos ilegibles.
Los bordes del cuadro de texto son gruesos y no se pueden ajustar; ¡se ve fatal! La imagen a continuación muestra cómo se veía en versiones anteriores a la 5430:
我也遇到了非常相似的情况。
在我这边，问题出现在升级到 5440 版本 之后，多个指标和 EA 的面板也开始被显示成 label，失去了原本的设计样式；而在 5438 版本 中一切是正常的。
不过，在更新到 5445 版本 之后，问题完全解决了。
其他用户也报告了同样的情况，并确认这一版本已经修复了该问题。
如果其他人也遇到类似问题，建议直接更新到最新版本，因为这似乎是中间 beta 版本引入的临时性错误。
最后一个官方版本是 5430。如果您想降级到该版本，我提供了一个 Telegram 频道，其中包含要替换的 exe 文件。
阿兰·维尔莱恩, 2025.11.26 16:50
我在 Telegram 上创建了一个存档，用于提供最新的官方版本文件。
还是没有解决，你们怎么处理的？
我和你遇到了同样的问题
源码问题
最好不要升级
