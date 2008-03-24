测试者: 如何评估智能交易测试结果
你好，如果在SummaryReport.mq4 中计算平均每笔净收益后，要把平均每笔净收益保存在优化结果窗口中，要打开哪个文件保存，
int handle=FileOpen(report_name,FILE_CSV|FILE_WRITE,'\t');
if(handle<1) return;
FileWrite(handle,"Initial deposit ",InitialDeposit);
FileWrite(handle,"Total net profit ",SummaryProfit);
这个SummaryReport.mq4 在优化时，把计算的结果显示在优化结果窗口中，如何编程？这样调用行吗？
SummaryReport.mq4 建议保存在目录experts\include 中并且使用 #include 开启。
#include <SummaryReport.mq4> double ExtInitialDeposit;
可以把 SummaryReport.mq4 计算的结果显示在优化结果窗口中吗？
文章在测试报告中给出了数据的计算公式和定单计算。
在测试开始之前，测试的子系统加载智能交易，设定用户指定的先前参量并且调用init()函数。随后通过生成次序测试开始，并且每次都会调用 start()函数。当测试的次序耗尽，会调用 deinit()函数。这样，整个交易历史在测试期间产生测试数据。在此时这个智能交易的效率可以进行分析。
Author: Slawa