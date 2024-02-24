交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3374 1...336733683369337033713372337333743375337633773378337933803381...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2024.01.10 16:33 #33731 СанСаныч Фоменко #:前不久，有一篇文章认为，NS 对于表格数据和我们处理表格数据来说不够好，更适合图像和文本解析。 这似乎 总是显而易见的，尽管很难从形式上证明。 最近，我在一本关于 MO 的 SHAD 教科书中看到了这一说法，书中还提到（未经证实），现代深度网络在表格数据上的工作能力并不比树状搜索差。 [删除] 2024.01.10 16:49 #33732 那么，如果数据被写入表格，它就变成表格了吗？） Aleksey Nikolayev 2024.01.10 16:53 #33733 Maxim Dmitrievsky #: 那么，如果数据被写入表格，就会变成表格数据吗？） 如果可以写入表格，但不能写入矩阵）。 Maxim Kuznetsov 2024.01.10 16:55 #33734 Maxim Dmitrievsky #: 所以，如果把数据放到表格里，它就变成表格了吗？） 这其实就是 "闻铃不知铃"。 这百分之百是双重翻译和相对陈旧的命名规则带来的奇迹。 最初，它更多的是指表格数据（记忆的、预先计算的、事先知道的）。Tabular 和 tabulated 经常被混淆。 [删除] 2024.01.10 16:59 #33735 最初是关于原始数据。它们要么立即表格化，要么永远不会表格化:) Maxim Kuznetsov 2024.01.10 17:08 #33736 Maxim Dmitrievsky #: 最初是关于原始数据。它们要么立即表格化，要么从不表格化:) 表格是一种可视化表达方式。仅此而已。 最初什么都不是，"我记得在哪里读过或听过"。 [删除] 2024.01.10 17:13 #33737 手机上没有回复信息的按钮。神经网络在最初的表格数据上表现较差。这是你必须掌握的窍门。哦，现在点击信息时会出现按钮。 Maxim Kuznetsov 2024.01.10 17:18 #33738 Maxim Dmitrievsky #: 手机上没有回复信息的按钮。神经网络在最初的表格数据上表现较差。 哦，现在点击信息时会出现按钮。 初始表格数据： x; y ; h ; s ; v ； [删除] 2024.01.10 17:32 #33739 Maxim Kuznetsov #:最初是表格数据：x; y ; h ; s ; v； 最初是像素矩阵，数据不是表格数据，而是同质数据。对于 NS 来说，这是一件好事。这也是它胜过 "拗造型 "的地方。 Maxim Kuznetsov 2024.01.10 17:42 #33740 Maxim Dmitrievsky #: 最初它是一个像素矩阵，数据不是表格形式的，而是同质的。这对 NS 有好处。这就是它优于 Bousting 的地方。 离散数据以表格形式呈现。 不是 T.O.？ 那我就直接糊涂了......什么是表格/非表格数据.....表格是线性度量，Y 完全取决于 X？那么是的，它根本行不通，自然界中没有这样的怪兽。 1...336733683369337033713372337333743375337633773378337933803381...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
前不久，有一篇文章认为，NS 对于表格数据和我们处理表格数据来说不够好，更适合图像和文本解析。
这似乎 总是显而易见的，尽管很难从形式上证明。
最近，我在一本关于 MO 的 SHAD 教科书中看到了这一说法，书中还提到（未经证实），现代深度网络在表格数据上的工作能力并不比树状搜索差。
那么，如果数据被写入表格，就会变成表格数据吗？）
所以，如果把数据放到表格里，它就变成表格了吗？）
这其实就是 "闻铃不知铃"。
这百分之百是双重翻译和相对陈旧的命名规则带来的奇迹。
最初，它更多的是指表格数据（记忆的、预先计算的、事先知道的）。Tabular 和 tabulated 经常被混淆。
最初是关于原始数据。它们要么立即表格化，要么从不表格化:)
表格是一种可视化表达方式。仅此而已。
最初什么都不是，"我记得在哪里读过或听过"。
手机上没有回复信息的按钮。神经网络在最初的表格数据上表现较差。
初始表格数据：
x; y ; h ; s ; v ；
最初它是一个像素矩阵，数据不是表格形式的，而是同质的。这对 NS 有好处。这就是它优于 Bousting 的地方。
离散数据以表格形式呈现。
不是 T.O.？
那我就直接糊涂了......什么是表格/非表格数据.....表格是线性度量，Y 完全取决于 X？那么是的，它根本行不通，自然界中没有这样的怪兽。