重要财经资讯（新闻源：华尔街日报，MQL5经济日历，人民日报，日经新闻，全球各大经济报刊等，欢迎各位汇友共同分享） - 页 45
美国能源部长表示，美国将“无限期”接管此前遭封锁的委内瑞拉石油销售。特朗普表示，出售这批石油所得的资金将由他来控制
黄金、白银和铜价的上涨势头停滞，拖累了全球矿业股
投资者正在权衡利率前景以及特朗普国内外政策的不确定性，道指下跌0.9%，标普500指数下跌0.3%，但一些科技巨头股价上涨提振纳指上涨约0.2%
中国和日本股指下跌
中国商务部已对从日本进口的芯片制造材料二氯二氢硅发起反倾销调查，而就在一天前，中国加强了军民两用物项对日本出口管制
在美元走弱背景下，中国12月份外汇储备上升； 过去一年间，膨胀的贸易顺差已催生了要求人民币升值的呼声
美国军方强行登上一艘已追踪两周，并由俄罗斯海军护航的船只，还在加勒比海附近扣押了另一艘油轮。加勒比地区的准封锁状态已使委内瑞拉的石油出口陷入瘫痪
柬埔寨政府周三表示，太子集团董事长陈志已在柬埔寨被捕并被引渡到中国。美国司法部指控陈志犯有电信欺诈和洗钱罪，操盘杀猪盘等骗局
加拿大总理马克·卡尼定于下周访问中国，这是加拿大为实现与中国的关系正常化，以及减少加拿大在贸易上对美国依赖的最新一步
美国股市周四涨跌互见，道指上涨，纳指下跌
罗素2000指数上涨1%
日本和香港股市跌幅超过1%
中国已开始限制对日本出口稀土和稀土磁体
特朗普政府近期的油轮扣押行动标志“唐罗主义”正在升级，同时也意在向俄罗斯、中国和伊朗释放信号，警告其勿与委内瑞拉结盟或藐视美国制裁
据知情人士透露，特朗普和他的顾问们正在起草一项影响深远的计划，以在未来数年主导委内瑞拉的石油产业。特朗普已告知助手，他认为自己的举措可能有助于将油价降至每桶50美元的水平
特朗普已让美国退出数十个国际组织，包括联合国下属的一些委员会和为应对气候变化而设立的主要机构
彭博报道称，预计中国将允许国内企业从英伟达购买H200芯片用于特定商业用途；但该芯片将被禁止用于军事、敏感政府机构、关键基础设施和国有企业
美元、金价以及油价均上涨
美债收益率上升
2026年伊始，投资者对经济感到乐观，推动标普500指数和道指在新年的第一个完整周双双创下新高
上周标普500指数上涨1.6%，道指上涨2.3%，纳指上涨1.9%
中国去年12月的消费者通胀小幅上升
美国12月份新增就业岗位5万个，增幅略低于11月的5.6万个，也未达到经济学家预期的7.3万个。若不计最近两次衰退，2025年的月均就业增长是自2003年以来最慢的一年
美国总统特朗普上周五表示，他打算让美国石油公司在委内瑞拉投资至少1,000亿美元。他敦促近20多家石油公司的高管进驻委内瑞拉，但大多数高管并未做出迅速投资的公开承诺
一个人权组织周日表示，在伊朗两周的动荡中，已有超过500人丧生
美元走弱
受司法部对鲍威尔展开刑事调查的影响，黄金和白银价格创下历史新高
随着伊朗抗议活动的持续，油价连续第三个交易日攀升
美股回稳，市场认为在白宫施压降息之际，美联储主席鲍威尔获得的支持日益增强
美国国债收益率小幅走高
中国股市单日成交额达到创纪录的3.64万亿人民币
美联储主席鲍威尔遭检方调查，他称之为特朗普施压美联储降低利率的借口。特朗普曾表示，他考虑以“严重失职”为由起诉鲍威尔
伊朗国内示威活动继续扩大，死亡人数不断攀升。当局加大镇压力度，军方将介入
美元走软
黄金和白银价格创下历史新高
原油期货收盘上涨
科技股下跌拖累纳指创一个月最差单日表现
美债收益率回落
中国去年贸易顺差达到创纪录的1.19万亿美元，出口额较2024年增长5.5%。面对美国高额关税，这个世界第二大经济体依然保持韧性，彰显了制造业实力
特朗普表示，将对进口至美国但未用于本土AI产业的芯片征收25%的关税。此次征税旨在针对那些仅在美国进行中转、组装入数据中心服务器等产品后，最终流向中国等其他国家的芯片
美国将暂停办理75个国家的移民签证，受影响的国家包括俄罗斯、泰国、摩洛哥、哥伦比亚和巴西等
日本首相高市早苗与韩国总统李在明高调会晤
美国出台针对英伟达向中国销售H200芯片的安全新规，有声音认为，严格遵守这些规定可能意味着任何产品都不能获批
格陵兰与丹麦高级官员造访白宫，特朗普重申了他的立场，即美国出于安全目的需要格陵兰岛。此前格陵兰总理表态称，该岛将选择丹麦而非美国
在韩国政府发起的一场为期三年的AI竞赛中，五家入围决赛的公司中有三家被发现至少部分使用了来自外国AI模型的开源代码，其中包括中国的模型
油价下跌
美元走强
金属创纪录的涨势在白银市场得以延续，但在黄金市场暂停
在台积电、高盛以及摩根士丹利公布乐观财报后，美股周四上涨
美债收益率上升
顾问们告诉特朗普，美国若要发动大规模打击，并确保在伊朗报复时能保护该地区的美国军队及以色列等盟友，则需要在中东部署更多的军事力量
马查多与特朗普在白宫会面，但未被允许公开露面，这进一步表明特朗普愿意与该社会主义政权的坚定支持者打交道，而不是推动民主过渡
欧洲正在进行一场规模虽小但前所未有的军事和外交资产集结，美国最亲密的盟友们正试图借此抬高入侵格陵兰岛的代价
美国和台湾周四签署了一项贸易协议，旨在提振美国半导体生产，作为交换，美国将降低关税。此举是特朗普政府为将关键产业带回美国所做努力的又一举措
美国总统特朗普威胁要援引《叛乱法》，以应对明尼苏达州因一名美国ICE官员开枪打死一名女子而扩大的抗议活动。《叛乱法》是一部19世纪的法律，可允许特朗普在美国境内动用军队