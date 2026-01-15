重要财经资讯（新闻源：华尔街日报，MQL5经济日历，人民日报，日经新闻，全球各大经济报刊等，欢迎各位汇友共同分享） - 页 41 1...343536373839404142434445 新评论 Sky All 2025.11.02 02:56 #401 bobcle #: 怎么看到的都是24年的消息，没有近期的吗 朋友您好。 这个帖子是从2022年开始的，2024年的时候隐藏了一部分。 如果您从一开始看，都是2024年的内容。如果您想查看最近的内容，可以点击最后面的几页。 Sky All 2025.11.04 08:04 #402 金价涨至4,000.30美元/盎司 原油期货小幅走高 比特币跌破关键技术水平 美国股市涨跌互现，道指下跌0.5%，纳指上涨0.5%，标普500上涨0.2% 美国国债收益率和美元持续上涨 欧洲上演角色反转：法国、英国和德国的预算赤字和债务不断攀升，一度危机四伏的南欧国家的财政状况现在看起来则更为健康 OpenAI与亚马逊签署380亿美元算力协议，这标志着两家公司首次建立合作关系。亚马逊股价周一收盘上涨4%，创下历史新高 Sky All 2025.11.05 08:42 #403 挪威主权财富基金拒绝了特斯拉CEO马斯克的1万亿美元薪酬方案，成为首个披露其决定的主要投资者。特斯拉股价在周二后市交易中下跌近4.3% 美国前副总统迪克·切尼去世，终年84岁。切尼是“9·11”后美国反恐战争的主要策划者，也是2003年美国入侵伊拉克的坚定支持者。他在任内极大扩展了副总统的职权，并一直是共和党国家安全派系中的重要声音 在法国监管机构发现Shein在平台上销售儿童形态的性玩偶后，该国威胁要将其封禁。与此同时，这家由中国人创立的电商巨头在巴黎的首家永久性实体店即将开业 Sky All 2025.11.07 11:38 #404 马斯克1万亿美元薪酬方案获特斯拉股东批准，该方案包括将分12笔授予他的股票 最新报告显示，截至今年10月，美国雇主已裁减逾100万个工作岗位，与去年同期相比增加65%。仅在10月，美企宣布的裁剪岗位数就从上月的54,064个增至153,074个 美国参议院考虑结束政府停摆的修订方案，这是共和党领导层试图为达成协议积聚动能的举措。此前美国数十座机场削减了10%的航班，以纾解空中交通管制员在停摆期间无薪工作的负担 特朗普的全球关税政策在最高法院遭遇强烈质疑，各派法官普遍表示，不能将1970年代的一项紧急权力法解读为授权总统可单方面在未经国会明确批准的情况下，重塑国际经济并征收数以十亿美元计进口税 美国前众议院议长佩洛西表示不会寻求连任，计划在本届任期结束后离开国会席位 福特汽车考虑停产电动版F-150皮卡。这款皮卡曾被誉为“能拖挂重物的智能手机”，但并未得到美国车主的青睐。自2023年以来，福特在电动汽车业务上已累计亏损130亿美元 Sky All 2025.11.10 06:49 #405 黄金上涨 石油期货上涨 比特币价格在跌破10万美元后反弹 纳指周五下跌，创下自4月份因“解放日关税”引发下跌以来最糟糕的单周表现 道琼斯指数和标普500指数均小幅上涨 中国10月CPI转涨 中国10月出口同比下降1.1%。10月份对美出口同比下降25%。中国10月份外汇储备小幅上升，为连续第三个月增加 特朗普称赞关税带来的收入，并表示政府将很快开始偿还国家债务。他还表示，除了高收入者外，每个人都将获得至少2,000美元 美国股指期货周日上涨，尽管科技股刚刚经历了4月份以来最糟糕的一周，但有迹象表明，一项旨在结束政府停摆的协议可能正在酝酿之中，投资者紧盯着这些迹象 根据密歇根大学的一项月度调查，11月份美国消费者信心进一步下滑，在物价持续上涨和政府长期停摆之际，这种下滑趋势进一步恶化 中国领导人习近平主持了“福建舰”的入列仪式；这是中国的第三艘航空母舰，并且是中国第一艘完全自主设计建造的航母 Sky All 2025.11.11 01:18 #406 特斯拉10月在中国的销量同比下降35.8%，创下三年来最差的月度表现。该品牌在中国新能源汽车市场的份额也严重萎缩 北京方面已暂停实施对包括稀土在内的部分关键矿物的出口管制。此外，中国还暂停了对韩华海洋的调查和对美国船只征收的特别港务费 参议院扫清结束政府停摆的关键障碍。共和党人提议将部分医疗健康资金直接提供给家庭，而不是用于支付为期一年的《平价医疗法案》强化版补贴延期。谈判中出现的这一关键进展似乎打破了僵局 特朗普表示，他正在考虑降低对印度和瑞士的关税 佛蒙特州独立参议员桑德斯和一些民主党参议员要求白宫就电费上涨问题作出解释，他们将电费上涨的部分原因归咎于AI和数据中心建设热潮 三年来，德国警方的精英小组深入调查2022年北溪天然气管道爆炸案。该案件的调查进展可能会使对乌克兰的支持出现裂痕。他们认为乌克兰对爆炸案负有责任 Sky All 2025.11.12 09:47 #407 共和党领导的参议院周一晚间通过了一项支出方案，以结束创纪录的长时间政府停摆。该方案现在将移交共和党控制的众议院，然后送至特朗普的办公桌 软银集团公布季度净利润增长逾一倍。该公司还表示已于上个月以58亿美元的价格出售了对英伟达的全部持股 美国海军最大航母的抵达扩大了美国在加勒比海域的军事集结。该战斗群的火力超出了打击特朗普政府所称的被用于走私毒品的小船所需的能力 Sky All 2025.11.13 07:22 #408 贵金属上涨 白银期货创下新高 美国原油期货滑落至三周低点 欧洲斯托克600指数创下历史新高 道指周三上涨0.7%，首次收于48,000点上方 大型科技股下跌，纳指下跌0.3% 白宫新闻秘书表示，10月通胀和劳动力市场的两份主要政府报告“很可能永远不会”发布 美国政府停摆导致数据中断发布之际，美联储通胀鹰派在10月份一场充满争议的政策会议上力推暂停降息。这一分歧短期内可能难以弥合，12月降息前景成疑 达拉斯独行侠队的总经理尼科·哈里森将顶尖球员卢卡·东契奇交易给了洛杉矶湖人队 Sky All 2025.11.14 06:08 #409 美股大幅走低，标普500指数下跌1.7% 道指下跌约800点，而纳指下跌2.3% 比特币跌破10万美元关口，较历史高点下跌22% 特朗普签署了一项支出法案，结束了创纪录的43天政府停摆。这项法案将联邦政府拨款延长至2026年1月30日，并包括为农业部、军事建设和立法部门提供全年拨款 今年“双11”购物节期间，中国电商平台的销售总额同比增长14% 中国10月新增人民币贷款为人民币2,200亿元，较9月的人民币1.29万亿元大幅下降 百度发布两款自研AI芯片：昆仑芯M100芯片主要将用于大规模推理；另一款M300芯片预计将于2027年推出 腾讯第三季度净利润同比增长19%，收入则增长15%，均超预期，延续了近期的盈利超预期势头 京东第三季度利润锐减55% 民主党公布了爱泼斯坦的更多新邮件，内容显示他在通信中提及了特朗普。此举引发共和党人指责民主党刻意选择性披露信息，并随即公开了超过2万页其他爱泼斯坦的相关文件 Sky All 2025.11.17 02:01 #410 美元上涨 黄金价格收跌 受对供应中断的担忧影响，原油期货价格上涨 比特币当周大跌，加密货币类股也遭受重创 主要股指收盘涨跌互现 美债收益率走高 中日关系因台海问题急剧恶化。高市早苗暗示日本可能出动自卫队，引来了中方怒火 特朗普的对等关税政策出现重大逆转，他签署了行政令着手降低美国对上百种农产品及食品加征的关税，以解决美国人对生活成本的担忧 1...343536373839404142434445 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
怎么看到的都是24年的消息，没有近期的吗
朋友您好。
这个帖子是从2022年开始的，2024年的时候隐藏了一部分。
如果您从一开始看，都是2024年的内容。如果您想查看最近的内容，可以点击最后面的几页。