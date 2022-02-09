求助，是不是所有CFD交易品种都不能使用信号跟单？

新评论
 

我订阅了一个信号，信号提供的交易品种代码是XAUUSD，我的交易品种代码为XAUUSD.mx，订阅之后发现出现2022.02.07 17:46:02.833 '330092035': Signal - position #1425327079 sell 0.50 XAUUSD at 1807.13 tp: 1804.00 skipped as no symbol found，最后检查发现我的XAUUSD.mx属性为CFD交易，我想问的是是不是所有的CFD交易品种都不能复制信号跟单,请大神指点。

 
提供商的交易品种名为GOLD，我的交易商有同样的工具，但是我的却名为XAUUSD。这种情况下GOLD的交易可以复制到XAUUSD上吗？
关于信号服务的常见问题
关于信号服务的常见问题
  • 2013.08.09
  • www.mql5.com
关于信号服务的最常见的问题都将在本文中被收集和处理。问题列表会时常更新，很快我们将会试着给所有进来的问题给出答案。如果您没有找到您问题的答案，请尽管写个注释...
 
Sergey Golubev #:
提供商的交易品种名为GOLD，我的交易商有同样的工具，但是我的却名为XAUUSD。这种情况下GOLD的交易可以复制到XAUUSD上吗？

常见问题我看了，第13条写了，金银例外，按道理说我的持仓品种XAUUSD.mx,信号交易商品种为XAUUSD是应该可以映射复制交易信号的，但实际日志里面就是显示没有找到品种代码，我的持仓品种有完全交易权限，只是预付款和利润计算是CFD，我不知道是不是就是因为我的持仓品种预付款和利润计算是CFD的原因，还望大佬们解惑

附加的文件：
20220207.log  14 kb
screenshot_20220207_183105.png  90 kb
  
'330092035': Signal - signal provider has position [#1425327079 sell 0.50 XAUUSD at 1807.13 tp: 1804.00]
'330092035': Signal - position #1425327079 sell 0.50 XAUUSD at 1807.13 tp: 1804.00 skipped as no symbol found

1. 对每个剩余的交易品种还会检查预付款的计算类型 - 如果是外汇，交易品种就会被认为比较适合。CFD交易品种，期货或其他计算类型会被抛弃。



--------------



2. 如果执行所有检查后无剩余交易品种或得到一个以上的交易品种，那么则被认定交易品种映射尝试失败，不能复制提供商的那个交易品种的交易。

 
非常感谢，如果持仓品种名称完全一致，是不是就不用管计算类型是不是外汇或者是CFD了，都可以复制交易？
 
administy #:
Thank you very much. If the names of the positions are exactly the same, can you copy the transaction regardless of whether the calculation type is foreign exchange or CFD?
CFD交易品种，期货或其他计算类型会被抛弃。
新评论