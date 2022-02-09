求助，是不是所有CFD交易品种都不能使用信号跟单？
关于信号服务的常见问题
- 2013.08.09
关于信号服务的最常见的问题都将在本文中被收集和处理。问题列表会时常更新，很快我们将会试着给所有进来的问题给出答案。如果您没有找到您问题的答案，请尽管写个注释...
Sergey Golubev #:
提供商的交易品种名为GOLD，我的交易商有同样的工具，但是我的却名为XAUUSD。这种情况下GOLD的交易可以复制到XAUUSD上吗？
提供商的交易品种名为GOLD，我的交易商有同样的工具，但是我的却名为XAUUSD。这种情况下GOLD的交易可以复制到XAUUSD上吗？
常见问题我看了，第13条写了，金银例外，按道理说我的持仓品种XAUUSD.mx,信号交易商品种为XAUUSD是应该可以映射复制交易信号的，但实际日志里面就是显示没有找到品种代码，我的持仓品种有完全交易权限，只是预付款和利润计算是CFD，我不知道是不是就是因为我的持仓品种预付款和利润计算是CFD的原因，还望大佬们解惑
'330092035': Signal - signal provider has position [#1425327079 sell 0.50 XAUUSD at 1807.13 tp: 1804.00] '330092035': Signal - position #1425327079 sell 0.50 XAUUSD at 1807.13 tp: 1804.00 skipped as no symbol found
1. 对每个剩余的交易品种还会检查预付款的计算类型 - 如果是外汇，交易品种就会被认为比较适合。CFD交易品种，期货或其他计算类型会被抛弃。
2. 如果执行所有检查后无剩余交易品种或得到一个以上的交易品种，那么则被认定交易品种映射尝试失败，不能复制提供商的那个交易品种的交易。
非常感谢，如果持仓品种名称完全一致，是不是就不用管计算类型是不是外汇或者是CFD了，都可以复制交易？
我订阅了一个信号，信号提供的交易品种代码是XAUUSD，我的交易品种代码为XAUUSD.mx，订阅之后发现出现2022.02.07 17:46:02.833 '330092035': Signal - position #1425327079 sell 0.50 XAUUSD at 1807.13 tp: 1804.00 skipped as no symbol found，最后检查发现我的XAUUSD.mx属性为CFD交易，我想问的是是不是所有的CFD交易品种都不能复制信号跟单,请大神指点。