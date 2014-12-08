为什么使用MT4自带的虚拟服务器不可以自动信号跟单，求解。
在终端的 选项- >信号 中启用实时信号订阅
终端的设置都已经操作过了，我发的这个日志就是虚拟服务端的日志。
今天的虚拟主机日志。
我可以使用虚拟服务器的跟踪信号为什么没有办法成功？哪里错了？下面是该操作日志
2014.12.05 21:47:20.942 '8049711': previous successful authorization performed from 199.59.206.34
2014.12.05 21:47:19.493 '8049711': login datacenter on MTrading-Live through Access Server #2
2014.12.05 21:46:43.748 '8049711': login on MTrading-Live through Access Server #2
2014.12.05 21:46:39.025 '8049711': datacenter connecting failed [6]
2014.12.05 21:46:38.913 '8049711': ping failed
2014.12.05 21:46:31.722 '8049711': Signal - signal subscription disabled, enable realtime subscription in 'Signals' settings
2014.12.05 21:46:31.722 '8049711': Signal - 'Maknyoss' for 'lkliteng' subscription found, 2015.01.02 expiration, disabled
2014.12.05 21:44:00.664 Virtual Hosting: 3389 status is 'started'
2014.12.05 21:44:00.165 Virtual Hosting: 3389 migration OK
2014.12.05 21:44:00.165 Virtual Hosting: 3389 signal disabled after migration
2014.12.05 21:43:58.277 Virtual Hosting: 3389 transfer 1.36 Kb to server 'United Kingdom'
2014.12.05 21:43:54.564 '8049711': Signal - ping to signal server 1388.20 ms, to trade server 1392.21 ms
2014.12.05 21:43:53.176 '8049711': Signal - synchronization finished successfully
2014.12.05 21:43:53.176 '8049711': Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 4% (old value 3%)
2014.12.05 21:43:53.176 '8049711': Signal - subscriber has balance 563.90 USD, leverage 1:500
2014.12.05 21:43:53.176 '8049711': Signal - signal provider has balance 12 551.99 USD, leverage 1:200
2014.12.05 21:43:51.241 '8049711': Signal - connecting to signal server
2014.12.05 21:43:49.541 '8049711': Signal - subscription enabled
2014.12.05 21:43:21.664 MQL5.community: activated for 'lkliteng', balance: 70.00 (frozen: 65.00)
2014.12.05 21:43:21.664 '8049711': Signal - signal subscription disabled, enable realtime subscription in 'Signals' settings
2014.12.05 21:43:21.664 '8049711': Signal - 'Maknyoss' for 'lkliteng' subscription found, 2015.01.02 expiration, disabled
