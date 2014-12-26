为什么我使用虚拟服务器无法正确跟随？ 新评论 lkliteng 2014.12.05 14:54 我可以使用虚拟服务器的跟踪信号为什么没有办法成功？哪里错了？下面是该操作日志2014.12.05 21:47:20.942 '8049711': previous successful authorization performed from 199.59.206.342014.12.05 21:47: 20.942“8049711”：以前成功的授权执行从199.59.206.342014.12.05 21:47:19.493 '8049711': login datacenter on MTrading-Live through Access Server #22014.12.05 21:47: 19.493“8049711”：登录数据中心对mtrading度过访问服务器# 22014.12.05 21:46:43.748 '8049711': login on MTrading-Live through Access Server #22014.12.05 21:46: 43.748“8049711”：在mtrading度过访问服务器# 2登录2014.12.05 21:46:39.025 '8049711': datacenter connecting failed [6]2014.12.05 21:46: 39.025“8049711”：数据中心连接失败[ 6 ]2014.12.05 21:46:38.913 '8049711': ping failed2014.12.05 21:46: 38.913“8049711”：ping失败2014.12.05 21:46:31.722 '8049711': Signal - signal subscription disabled, enable realtime subscription in 'Signals' settings2014.12.05 21:46: 31.722“8049711”：信号-信号订阅残疾，使信号实时订阅设置2014.12.05 21:46:31.722 '8049711': Signal - 'Maknyoss' for 'lkliteng' subscription found, 2015.01.02 expiration, disabled2014.12.05 21:46: 31.722“8049711”：信号的maknyoss’为‘lkliteng订阅的发现，2015.01.02到期，残疾人2014.12.05 21:44:00.664 Virtual Hosting: 3389 status is 'started'2014.12.05 21:44: 0.664虚拟主机：3389状态'开始'2014.12.05 21:44:00.165 Virtual Hosting: 3389 migration OK2014.12.05 21:44: 0.165虚拟主机：3389迁移好2014.12.05 21:44:00.165 Virtual Hosting: 3389 signal disabled after migration2014.12.05 21:44: 0.165虚拟主机：3389信号禁用后的迁移2014.12.05 21:43:58.277 Virtual Hosting: 3389 transfer 1.36 Kb to server 'United Kingdom'2014.12.05 21:43: 58.277虚拟主机：3389转1.36 KB到服务器“联合王国”2014.12.05 21:43:54.564 '8049711': Signal - ping to signal server 1388.20 ms, to trade server 1392.21 ms2014.12.05 21:43: 54.564“8049711”：信号平信号服务器1388.20毫秒，1392.21毫秒的交易服务器2014.12.05 21:43:53.176 '8049711': Signal - synchronization finished successfully2014.12.05 21:43: 53.176“8049711”：信号同步完成2014.12.05 21:43:53.176 '8049711': Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 4% (old value 3%)2014.12.05 21:43: 53.176“8049711”：根据平衡和杠杆率选择的量转换信号的比例，新值4%（旧值3%）2014.12.05 21:43:53.176 '8049711': Signal - subscriber has balance 563.90 USD, leverage 1:5002014.12.05 21:43: 53.176“8049711”：信号-用户余额563.90美元，杠杆图2014.12.05 21:43:53.176 '8049711': Signal - signal provider has balance 12 551.99 USD, leverage 1:2002014.12.05 21:43: 53.176“8049711”：信号-信号提供者平衡12 551.99美元，杠杆1:2002014.12.05 21:43:51.241 '8049711': Signal - connecting to signal server2014.12.05 21:43: 51.241“8049711”：信号连接到信号服务器2014.12.05 21:43:49.541 '8049711': Signal - subscription enabled2014.12.05 21:43: 49.541“8049711”：信号-订阅启用2014.12.05 21:43:21.664 MQL5.community: activated for 'lkliteng', balance: 70.00 (frozen: 65.00)2014.12.05 21:43: 21.664 mql5.community：激活的lkliteng’，平衡：70（冻：65）2014.12.05 21:43:21.664 '8049711': Signal - signal subscription disabled, enable realtime subscription in 'Signals' settings2014.12.05 21:43: 21.664“8049711”：信号-信号订阅残疾，使信号实时订阅设置2014.12.05 21:43:21.664 '8049711': Signal - 'Maknyoss' for 'lkliteng' subscription found, 2015.01.02 expiration, disabled2014.12.05 21:43: 21.664“8049711”：信号的maknyoss’为‘lkliteng订阅的发现，2015.01.02到期，残疾人 为什么使用MT4自带的虚拟服务器不可以自动信号跟单，求解。 MT4信号无法自动跟随交易 为什么我2个账户跟的同一个信号，有的账户能跟上有的账户跟不上呢？ enbo lu 2014.12.26 06:00 #1 终端选项中 信号tab下是否允许了实时信号订阅？ 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我可以使用虚拟服务器的跟踪信号为什么没有办法成功？哪里错了？下面是该操作日志
2014.12.05 21:47:20.942 '8049711': previous successful authorization performed from 199.59.206.34
2014.12.05 21:47:19.493 '8049711': login datacenter on MTrading-Live through Access Server #2
2014.12.05 21:46:43.748 '8049711': login on MTrading-Live through Access Server #2
2014.12.05 21:46:39.025 '8049711': datacenter connecting failed [6]
2014.12.05 21:46:38.913 '8049711': ping failed
2014.12.05 21:46:31.722 '8049711': Signal - signal subscription disabled, enable realtime subscription in 'Signals' settings
2014.12.05 21:46:31.722 '8049711': Signal - 'Maknyoss' for 'lkliteng' subscription found, 2015.01.02 expiration, disabled
2014.12.05 21:44:00.664 Virtual Hosting: 3389 status is 'started'
2014.12.05 21:44:00.165 Virtual Hosting: 3389 migration OK
2014.12.05 21:44:00.165 Virtual Hosting: 3389 signal disabled after migration
2014.12.05 21:43:58.277 Virtual Hosting: 3389 transfer 1.36 Kb to server 'United Kingdom'
2014.12.05 21:43:54.564 '8049711': Signal - ping to signal server 1388.20 ms, to trade server 1392.21 ms
2014.12.05 21:43:53.176 '8049711': Signal - synchronization finished successfully
2014.12.05 21:43:53.176 '8049711': Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 4% (old value 3%)
2014.12.05 21:43:53.176 '8049711': Signal - subscriber has balance 563.90 USD, leverage 1:500
2014.12.05 21:43:53.176 '8049711': Signal - signal provider has balance 12 551.99 USD, leverage 1:200
2014.12.05 21:43:51.241 '8049711': Signal - connecting to signal server
2014.12.05 21:43:49.541 '8049711': Signal - subscription enabled
2014.12.05 21:43:21.664 MQL5.community: activated for 'lkliteng', balance: 70.00 (frozen: 65.00)
2014.12.05 21:43:21.664 '8049711': Signal - signal subscription disabled, enable realtime subscription in 'Signals' settings
2014.12.05 21:43:21.664 '8049711': Signal - 'Maknyoss' for 'lkliteng' subscription found, 2015.01.02 expiration, disabled
