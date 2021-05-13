各位大佬，有人能帮我把这个转成MT5的吗，超级简单的

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          123.mq4 |
//|                        Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict

input int      澳元;

int OnInit()
  {

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnDeinit(const int reason)
  {
  }
    void OnTick()
{
   HideTestIndicators(true);
   double 一段天数的平均价位=iMA(Symbol(),PERIOD_M5,柱子数,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
   double 澳美=MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK); 

                                   
   if(
      OrdersTotal()<=100 
      && 澳美<一段天数的平均价位
      && 限制一根柱子下注一次!=Time[0]
      && DayOfWeek() !=0  
      && DayOfWeek() !=6  
      )
     {
      OrderSend(Symbol(),OP_BUY,下注数量,Ask,滑点,Ask-止损*Point,Ask+止盈*Point,""+ea名字+"",魔术号码,0,Green);
      限制一根柱子下注一次=Time[0];
      
     } 

   if(
      OrdersTotal()<=100  
      && 澳美>一段天数的平均价位
      && 限制一根柱子下注一次!=Time[0]
      && DayOfWeek() !=0  
      && DayOfWeek() !=6 
      )
     {
      OrderSend(Symbol(),OP_SELL,下注数量,Bid,滑点,Bid+止损*Point,Bid-止盈*Point,""+ea名字+"",魔术号码,0,Red);
      限制一根柱子下注一次=Time[0];     
     }  
   
}
#property copyright "柒侠伍义_初级EA教程_商业版本"
datetime 限制一根柱子下注一次=0; //自定义
extern double 下注数量=0.1;  //自定义
extern double 止损=200;  //自定义
extern double 止盈=200;  //自定义
extern double 滑点=30;  //自定义
string   ea名字="澳美";
double 魔术号码=16384; //自定义魔术号码
extern int 柱子数=5;


跪求跪求~！
 
touji123:
跪求跪求~！

去自由职业者版块，发布您的需求，响应会更快

 

放到MQL5里运行了一下，有39个问题需要处理


我倒是可以给你处理，但还是建议在自由职业者里提交一个订单，免费或者0.01USB都可以，到时我接下来给你修改。

 
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                   123.mq5 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "柒侠伍义_初级EA教程_商业版本MT5版"
#property link      "https://www.mql5.com/zh/users/sohoguhu"
#property description "by MQL5社区会员 sohoguhu 改编自某莫名的MT4EA"
#property description "只保证语法正确，不管逻辑正误。"
#property version   "21.05"
datetime      限制一根柱子下注一次;
input double  下注数量=0.1;
input int     止损=200;
input int     止盈=200;
input int     滑点=30;
input string  ea名字="澳美";
input int     魔术号码=16384;
input int     柱子数=5;
int 一段天数的平均价位;
#include <Trade\Trade.mqh>
CTrade YouTrade;

int OnInit()
  {
   TesterHideIndicators(true);
   一段天数的平均价位=iMA(NULL,PERIOD_M5,柱子数,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);

   YouTrade.SetExpertMagicNumber(魔术号码);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
void OnDeinit(const int reason)
  {
  }
 
void OnTick()
{
   double ma[];
   ArraySetAsSeries(ma,true);
   CopyBuffer(一段天数的平均价位,0,0,柱子数,ma);
   double 澳美=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
   MqlDateTime stm;
   TimeCurrent(stm);
   datetime Time0=iTime(NULL,0,0);
   YouTrade.SetDeviationInPoints(滑点);
                                  
   if(PositionsTotal()<=100
      && 澳美<ma[0]
      && 限制一根柱子下注一次!=Time0
      && stm.day_of_week!=6  
      && stm.day_of_week!=7)
     {
      YouTrade.Buy(下注数量,NULL,0,SYMBOL_ASK-止损*_Point,SYMBOL_ASK+止盈*_Point,ea名字);
      限制一根柱子下注一次=Time0;  
     }

   if(PositionsTotal()<=100
      && 澳美>ma[0]
      && 限制一根柱子下注一次!=Time0
      && stm.day_of_week!=6  
      && stm.day_of_week!=7)  
     {
      YouTrade.Sell(下注数量,NULL,0,SYMBOL_BID+止损*_Point,SYMBOL_BID-止盈*_Point,ea名字);
      限制一根柱子下注一次=Time0;     
     }   
}

