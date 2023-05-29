租用VPS进行交易的4个理由 - 页 2

Sheng Chun Pang #:

这样啊，我是早上开电脑登陆才知道的，我觉得大家一起在论坛发帖反馈吧，MQL 5提供服务连售后/客服窗口都没有，这样很被动

我现在的解决办法是，重装mt4，然后不登陆mql5账户，可以正常使用，应该是vps乱码引起的问题。

 
Sheng Chun Pang #:

我感觉花钱的时候都挺好，售后不怎么样，买了各EA不会用，问作者2天了都没回复
 
vps太多mt5的话，都是在用ea 。有什么影响？
现在我问题就是玩几个星期，突然间ea 会消失在mt5。你们有遇到吗？
 
我也是订阅信号没有下单，找了半天才发现vps有红警，想找客服都没地找，后悔搞这个vps了。
 
JackpotTycoon #:
vps是怎么使用的啊？
同问
 
没售后确实有点棘手
