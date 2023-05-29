租用VPS进行交易的4个理由

MetaTrader虚拟主机是一项服务，即使在您关闭计算机的情况下，也能提供全天候操作EA交易和信号订阅。虚拟专用服务器(VPS)可直接从MetaTrader平台租用。我们的主机服务是一个比普通VPS更有效的解决方案，因为它是专为交易者量身定制的一项服务。您可以从位于法兰克福、伦敦、纽约、香港、莫斯科、阿姆斯特丹、圣保罗、芝加哥和孟买的众多主机站点中选择最适合的服务器。

已有超过14万人在使用MetaTrader VPS。此外，每月大约有7,000名新交易者接入到这项服务。他们每年总共在虚拟主机上的投资额超过150万美元，并在VPS上花费超过5000万小时进行算法交易和群组交易。

如此多的交易者租用我们虚拟服务器的原因：


1. 无故障困扰

我们仅与可确保99.99%最大正常运行时间的托管服务提供商合作。因此，您可以确定平台会始终连接到交易商的服务器，并且EA或信号订阅不会中断。稳定的连接对于复制交易尤其重要。信号提供商可能在不同的时区进行交易或在不方便的时间范围内执行操作。使用VPS，订阅可以全天候平稳运行，因此源时间已经无关紧要。

MetaTrader VPS是24/7全天候交易的理想解决方案，使您能够一直在市场内实现收入最大化。


2. 最佳执行

执行延迟会影响交易产生的利润。即使延迟只有几毫秒也很关键，因为价格很可能在这段时间内发生变化。MetaTrader VPS自动提供最接近您交易商的优选服务器。这样可以最大程度地减少交易平台和交易服务器之间的网络延迟，从而节省宝贵的价格点。

通过每笔交易节省的几个点，您可以收回虚拟服务器的租赁费用。您执行的交易越多，收回成本就越快，而更多节省将转化为利润。


3. 快速入门

没有人愿意从主要活动分散精力，尤其是与资金有关的活动。这就是我们创建一个简单易用的解决方案的原因，它不需要交易者花费额外精力。迁移到VPS只需几秒钟。这个程序只需三次点击，EA交易、指标、脚本和信号订阅都将转移到虚拟服务器。在我们的VPS上启动时在市场购买的应用程序不会丢失激活数。

无需安装机器：租用MetaTrader VPS就像安装Messenger或在平台上订阅信号一样轻松。此过程不需要任何其他管理或网络工程技能。您只需要选择一个计划，使用合适的付款方式并开始数据迁移。


4. 免费时段

VPS租金为每月15美元。租用服务器的时间越长，性价比越高：租期越长，折扣越大（如果提前支付一年租金，则折扣最高可达15%）。如果您是首次启动该服务，我们将提供24小时免费的MetaTrader VPS测试期。


租用MetaTrader VPS，确保24/7不间断执行交易。迁移到VPS只需几秒钟。该解决方案可确保低延迟，并能以最小设置而快速启动。节省价值点，收回月租赁费，获得更多利润。

vps是怎么使用的啊？
 
这种情况怎么解决
 
MQL5的VPS太贵了，而且无法挂多个账户和EA，自己租用国外的VPS比较划算
 
有利有弊，适合自己就好

 
最近为什么租不到vps？ Why can't I rent VPS recently?
 
推荐一下啊 我租国内 阿里云服务器 几十块一年那种 MT5 EA能不能稳定跑起来 指教一下 谢谢

 
我没租VPS，而是用淘汰的电脑主机，去掉屏幕、去掉键盘、鼠标，24小时开机，局域网内，运行着，远程桌面控制管理。
 

今天VPS出异常了，连找个客服都找不到，服务器乱码，账户下面虚拟服务器消失，电脑MT4关了之后启动都启动不了


 
昨天下午就出问题了，一直没人解决，我找遍了网站都没有能解决的出口。

 
这样啊，我是早上开电脑登陆才知道的，我觉得大家一起在论坛发帖反馈吧，MQL 5提供服务连售后/客服窗口都没有，这样很被动

