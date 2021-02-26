EA测试一年，寻找优化高手 - 页 2 12 新评论 Sky All 2021.01.22 14:16 #11 Zongda Lin: 我必须打击你，我过去也像你一样，沉迷于EA各种测试，结果测试完美的EA，实盘赔得一文不剩。好的EA都是经过实盘测试的，而不是局限于模拟测试。实战跟模拟不一样的，里面涉及了当天的点差，佣金，滑点。你这些模拟测试显然没把这些交易成本算上去。我认识一个台湾佬，他看了一款国外的高收益EA，由于崇洋媚外，盲目自信，他以为买了老外的这款产品就能一夜暴富，结果可想而知他的下场了。你觉得赚钱的EA花了几百美元就搞到了，想多了。真正赚钱的EA都不会公开的，你见过摩根银行交易部门的EA策略放在市场出售吗？显然不现实的。 你打击他的话，我就鼓励他一下吧。 一个连回测都跑不好的策略，实盘一定不行。 测试是最基本需求，精通回测绝对不是坏事，技不压身。 Zongda Lin 2021.01.23 01:56 #12 Zhang Fengqun: 你打击他的话，我就鼓励他一下吧。 一个连回测都跑不好的策略，实盘一定不行。 测试是最基本需求，精通回测绝对不是坏事，技不压身。 模拟回测只是一种自我良好的错觉，那些市场上一年收益几千倍回测记录的EA，为什么EA的作者会标价几百美元出售？他投入1000美元一年的利润就能赚几百万美元了。很显然他们出售的EA已经没有多大的价值了。就算那款EA真的赚钱，也绝不会像产品描述那样的赚钱。你也不会因为购买他的产品，明白其中的交易思想。就好像你买入一辆法拉利跑车，但汽车厂商也绝不会告诉你v12发动机的制造原理。我认为与其热衷于购买各种EA，花大量的时间进行各种各样的测试，还不如自己写一款EA，用一些小资金跑实盘。等过了实盘过了压力测试，再投入大规模的资金，成功就这么简单。不要指望老外那些EA有多大的价值，过去美国发明原子弹的时候，告诉了中国了吗？显然是中国通过自己的不懈努力，自己研发出来了。做EA也是这样的道理，没人会蠢到公开自己的赚钱代码，如果有，这一定是电影里面因剧情的需要，老好人的人设需要。 Zongda Lin 2021.01.23 02:35 #13 说句跟大家关心的事情吧，如果说老外的EA产品回测记录，年收益实盘也能做到几千，几万倍收益，那么，普通老百姓只需要把房子抵押银行，十年后就能拳打巴菲特，脚踢比尔盖茨了，难道不是吗？那么这么多年来，为什么没有人做到打败世界首富他们呢？显然回测记录，我认为只是鲁迅先生写的小说阿Q正传，说的那样，自我胜利法，这真的是阿Q精神。 xiaokkangg CHEN 2021.01.23 08:49 #14 回测只是用来 测试 策略 的缺陷的，测试出来后就需要修复 而不是 刨出一个完美的曲线。你就 天真的以为这是 印钞机了 Sky All 2021.01.23 12:50 #15 Zongda Lin: 说句跟大家关心的事情吧，如果说老外的EA产品回测记录，年收益实盘也能做到几千，几万倍收益，那么，普通老百姓只需要把房子抵押银行，十年后就能拳打巴菲特，脚踢比尔盖茨了，难道不是吗？那么这么多年来，为什么没有人做到打败世界首富他们呢？显然回测记录，我认为只是鲁迅先生写的小说阿Q正传，说的那样，自我胜利法，这真的是阿Q精神。 我认为阁下有2个误区 1. 开发EA与国界无关，老外老内都一样。。。阁下的发言存在偏见。 2. 回测只是一个开始，对于一个策略而言，好的回测也就是10%左右的信用佐证。回测并不是藏宝图，只是吸引人的杂志封面。看了一个漫画封面或者营销标题，就觉得自己是超级英雄，那一定是一件脑残的事情，建议从学习事物的本质开始。当然，我不是在建议您，而是在建议包括我自己的初学者。 Zongda Lin 2021.01.24 14:33 #16 Zhang Fengqun: 我认为阁下有2个误区 1. 开发EA与国界无关，老外老内都一样。。。阁下的发言存在偏见。 2. 回测只是一个开始，对于一个策略而言，好的回测也就是10%左右的信用佐证。回测并不是藏宝图，只是吸引人的杂志封面。看了一个漫画封面或者营销标题，就觉得自己是超级英雄，那一定是一件脑残的事情，建议从学习事物的本质开始。当然，我不是在建议您，而是在建议包括我自己的初学者。 就算EA是赚钱，也要自己写，不要指望买老外EA很赚钱，买了老外的EA,就很神气，整个人都飘了，就喷中国技术是垃圾，中国落后，这些人我是见多了。等他们实盘亏了，又说还是中国好啊。 Sky All 2021.01.24 16:07 #17 Zongda Lin: 就算EA是赚钱，也要自己写，不要指望买老外EA很赚钱，买了老外的EA,就很神气，整个人都飘了，就喷中国技术是垃圾，中国落后，这些人我是见多了。等他们实盘亏了，又说还是中国好啊。 盲目崇洋媚外也是一件可笑的事情，不要理会。你救不过来，我也救不过来。。。 赚钱的EA一定要自己写这一点我抱以反对意见，世界有明有暗，看你的机遇怎么样。主要是因为我知道一些市场里很优秀的EA，完全没有资格喷。。。 Tiecheng Fu 2021.01.25 04:24 #18 老外的英文论坛里也是小白们一大堆，不见得老外的水平有多高，编程也许整体比国人高点点，毕竟是母语，但EA拼的是策略，策略才是王者！ 同时，EA的好坏都是相对的，每个人定义都不一样，真正的圣杯只能靠自己，不可能卖，但你可以在市场买到好EA，这个应该没问题，放弃暴利前提下，年化具备合理利润的EA，市场上还是有很多的。这根据你的“眼光”和“定义” Sky All 2021.01.25 15:16 #19 各位前辈，如果有意讨论市场上的EA的营利性，请在相关贴讨论。 [旧帖复原]市场上的EA真的有营利性吗？ 人家想问优化，东一句来西一嘴，楼怕是要歪。 [旧帖复原]市场上的EA真的有营利性吗？ 2020.09.09www.mql5.com 大家好 以前有个帖子，是讨论市场上的EA是否具有营利性的。 由于广告太多，被系统检测删除了 。 以下是之前讨论时大家留下的讨论点。与我个人看法完全无关... smzc 2021.02.22 05:53 #20 代码不贴出来，怎么优化，这不是笑话吗？ 12 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我必须打击你，我过去也像你一样，沉迷于EA各种测试，结果测试完美的EA，实盘赔得一文不剩。好的EA都是经过实盘测试的，而不是局限于模拟测试。实战跟模拟不一样的，里面涉及了当天的点差，佣金，滑点。你这些模拟测试显然没把这些交易成本算上去。我认识一个台湾佬，他看了一款国外的高收益EA，由于崇洋媚外，盲目自信，他以为买了老外的这款产品就能一夜暴富，结果可想而知他的下场了。你觉得赚钱的EA花了几百美元就搞到了，想多了。真正赚钱的EA都不会公开的，你见过摩根银行交易部门的EA策略放在市场出售吗？显然不现实的。
你打击他的话，我就鼓励他一下吧。
一个连回测都跑不好的策略，实盘一定不行。
测试是最基本需求，精通回测绝对不是坏事，技不压身。
模拟回测只是一种自我良好的错觉，那些市场上一年收益几千倍回测记录的EA，为什么EA的作者会标价几百美元出售？他投入1000美元一年的利润就能赚几百万美元了。很显然他们出售的EA已经没有多大的价值了。就算那款EA真的赚钱，也绝不会像产品描述那样的赚钱。你也不会因为购买他的产品，明白其中的交易思想。就好像你买入一辆法拉利跑车，但汽车厂商也绝不会告诉你v12发动机的制造原理。我认为与其热衷于购买各种EA，花大量的时间进行各种各样的测试，还不如自己写一款EA，用一些小资金跑实盘。等过了实盘过了压力测试，再投入大规模的资金，成功就这么简单。不要指望老外那些EA有多大的价值，过去美国发明原子弹的时候，告诉了中国了吗？显然是中国通过自己的不懈努力，自己研发出来了。做EA也是这样的道理，没人会蠢到公开自己的赚钱代码，如果有，这一定是电影里面因剧情的需要，老好人的人设需要。
回测只是用来 测试 策略 的缺陷的，测试出来后就需要修复
而不是 刨出一个完美的曲线。你就 天真的以为这是 印钞机了
说句跟大家关心的事情吧，如果说老外的EA产品回测记录，年收益实盘也能做到几千，几万倍收益，那么，普通老百姓只需要把房子抵押银行，十年后就能拳打巴菲特，脚踢比尔盖茨了，难道不是吗？那么这么多年来，为什么没有人做到打败世界首富他们呢？显然回测记录，我认为只是鲁迅先生写的小说阿Q正传，说的那样，自我胜利法，这真的是阿Q精神。
我认为阁下有2个误区
1. 开发EA与国界无关，老外老内都一样。。。阁下的发言存在偏见。
2. 回测只是一个开始，对于一个策略而言，好的回测也就是10%左右的信用佐证。回测并不是藏宝图，只是吸引人的杂志封面。看了一个漫画封面或者营销标题，就觉得自己是超级英雄，那一定是一件脑残的事情，建议从学习事物的本质开始。当然，我不是在建议您，而是在建议包括我自己的初学者。
就算EA是赚钱，也要自己写，不要指望买老外EA很赚钱，买了老外的EA,就很神气，整个人都飘了，就喷中国技术是垃圾，中国落后，这些人我是见多了。等他们实盘亏了，又说还是中国好啊。
盲目崇洋媚外也是一件可笑的事情，不要理会。你救不过来，我也救不过来。。。
赚钱的EA一定要自己写这一点我抱以反对意见，世界有明有暗，看你的机遇怎么样。主要是因为我知道一些市场里很优秀的EA，完全没有资格喷。。。
老外的英文论坛里也是小白们一大堆，不见得老外的水平有多高，编程也许整体比国人高点点，毕竟是母语，但EA拼的是策略，策略才是王者！
同时，EA的好坏都是相对的，每个人定义都不一样，真正的圣杯只能靠自己，不可能卖，但你可以在市场买到好EA，这个应该没问题，放弃暴利前提下，年化具备合理利润的EA，市场上还是有很多的。这根据你的“眼光”和“定义”
各位前辈，如果有意讨论市场上的EA的营利性，请在相关贴讨论。
[旧帖复原]市场上的EA真的有营利性吗？
人家想问优化，东一句来西一嘴，楼怕是要歪。