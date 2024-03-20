【官网公告】不同的问题可以找不同人帮忙 - 页 3 123 新评论 [删除] 2022.10.23 02:33 #21 0988183103 #: 為什麼我的點差跟我朋友的點差同一產品同一時間會不一樣 比如AUDUSD 他的點差只有3 我的點差卻是21 一樣是手機下載MT4的APP 一樣用模擬單 為何會這樣？ 开的账户种类不一样 [删除] 2022.10.23 02:38 #22 服务台在哪个位置？ 191390750 2022.10.24 02:21 #23 Hui Li Xu #: 开的账户种类不一样。比如我用的。0点账户，点差95%时间为0.手续费固定16USD/手。但标准账户点差20点起步，没有手续费。你这平台费用也太高了 okcopy汇圈生态 yi 2022.10.24 04:43 #24 跟你们学习 Sky All 2022.10.25 13:26 #25 okcopy汇圈生态 yi #: 跟你们学习 欢迎欢迎，热烈欢迎 Sky All 2022.10.25 13:27 #26 Hui Li Xu #: 服务台在哪个位置？ 联系我们 (mql5.com) 联系我们 www.mql5.com 即使您没有注册该网站，也可以向mql5.com技术支持团队发送您的消息并查看您的请求历史。 LINDA2016 陈国平 2022.11.23 13:25 #27 有谁能帮帮我？在MT4上不会用VPS跟单，我是只菜鸟， Hai Qing Zhu 2022.11.24 03:17 #28 我购买MQL5官方的vps 本地电脑加载EA正常但是迁移虚拟主机失败DLLs不允许，我该怎么办？ Mrhufeng 2023.02.25 06:31 #29 求助：金融操作受限后，是不是已购买的指标就无法更新和安装了？谢谢 Sky All 2023.02.25 14:06 #30 Mrhufeng #: 求助：金融操作受限后，是不是已购买的指标就无法更新和安装了？谢谢 已经购买的服务不会受到影响。可以更新，安装以及使用。 金融受限请联系服务台 - 一般 - MQL5 算法交易论坛 金融受限请联系服务台 2020.09.30www.mql5.com 出现金融受限制时，请联系服务台。（版主权限有限，金融问题必须直接与服务台沟通） 如果你没有任何消费记录，可以在下面找到服务台... 123 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
為什麼我的點差跟我朋友的點差同一產品同一時間會不一樣 比如AUDUSD 他的點差只有3 我的點差卻是21 一樣是手機下載MT4的APP 一樣用模擬單 為何會這樣？
开的账户种类不一样
服务台在哪个位置？
开的账户种类不一样。比如我用的。0点账户，点差95%时间为0.手续费固定16USD/手。但标准账户点差20点起步，没有手续费。
跟你们学习
欢迎欢迎，热烈欢迎
服务台在哪个位置？
求助：金融操作受限后，是不是已购买的指标就无法更新和安装了？谢谢
已经购买的服务不会受到影响。可以更新，安装以及使用。
金融受限请联系服务台 - 一般 - MQL5 算法交易论坛