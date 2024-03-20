【官网公告】不同的问题可以找不同人帮忙 - 页 3

0988183103 #:
為什麼我的點差跟我朋友的點差同一產品同一時間會不一樣 比如AUDUSD 他的點差只有3 我的點差卻是21 一樣是手機下載MT4的APP 一樣用模擬單 為何會這樣？

开的账户种类不一样

服务台在哪个位置？

 
Hui Li Xu #:

开的账户种类不一样。比如我用的。0点账户，点差95%时间为0.手续费固定16USD/手。但标准账户点差20点起步，没有手续费。

你这平台费用也太高了
 
跟你们学习
 
okcopy汇圈生态 yi #:
跟你们学习

欢迎欢迎，热烈欢迎

 
Hui Li Xu #:

服务台在哪个位置？

联系我们 (mql5.com)
有谁能帮帮我？在MT4上不会用VPS跟单，我是只菜鸟，
 
我购买MQL5官方的vps  本地电脑加载EA正常但是迁移虚拟主机失败DLLs不允许，我该怎么办？


 
求助：金融操作受限后，是不是已购买的指标就无法更新和安装了？谢谢
 
Mrhufeng #:
求助：金融操作受限后，是不是已购买的指标就无法更新和安装了？谢谢

已经购买的服务不会受到影响。可以更新，安装以及使用。

