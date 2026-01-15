【版主直辖议题】如何选择可靠的交易平台（可靠的经纪人） - 页 6

新评论
 

域名相当于一个品牌，大家最容易记得，一个大公司且好的公司域名都是COM，国际首选，位数越短价值越高，网站访客流量越多越花钱，是任何个人和机构都可以随便注册域名，但是经纪商没有流量也就没什么价值，就不是什么好经纪商。

 
Luo Yunhu:

域名相当于一个品牌，大家最容易记得，一个大公司且好的公司域名都是COM，国际首选，位数越短价值越高，网站访客流量越多越花钱，是任何个人和机构都可以随便注册域名，但是经纪商没有流量也就没什么价值，就不是什么好经纪商。

谢谢前辈。唯有COM域名的公司才有可能截获更多流量，从而成为大品牌。

看来COM域名只是个引子，前辈之前也提到过的访问量才是真正的重点。


另外又冒出一个问题，如果歪楼的话可以另辟新帖。

访客流量越多越花钱，是单纯指升级服务器和安全系统的费用会随访问量的增加而飙升吗？

升级服务器和安全系统的费用以外，为了COM域名，平台还需要负担其他费用吗？


我认为投资原始成本越高，就可以越加牵制平台对经营的用心程度。

 

"升级服务器和安全系统的费用以外，为了COM域名，平台还需要负担其他费用吗？"

除了這些 肯定還有其他的支出費用的 比如監管牌照的認證維護費用 監管要求平台收納資金需在在銀行保持對應的保證資金所產生的利息 人事 辦公場地 廣告推廣 Metaquote軟件維護費用.....等等

想不到的費用 肯定還有很多

但是我們不需要關心 我們只需關心能否順利出金 平台是否提供公平交易即可

 
Hung Wen Lin:

"升级服务器和安全系统的费用以外，为了COM域名，平台还需要负担其他费用吗？"

除了這些 肯定還有其他的支出費用的 比如監管牌照的認證維護費用 監管要求平台收納資金需在在銀行保持對應的保證資金所產生的利息 人事 辦公場地 廣告推廣 Metaquote軟件維護費用.....等等

想不到的費用 肯定還有很多

但是我們不需要關心 我們只需關心能否順利出金 平台是否提供公平交易即可

当然知道运转平台需要很多费用。

我只是还纠结在COM域名里，正在研究COM域名作为判断标准的公平性。想更多了解COM域名可能为平台带来的费用项目。

 

維持域名 就是要申請一個固定的IP位址 申請當地的DNS服務 至於.com .net ....應該是申請DNS時審核 就算你不是公司行號 也可能可申請到.com的域名

除了政府.gov 教育.edu 公營組織.org 其他都應該不難申請

很多非正規的平台  資金盤也都是申請.com域名

有正式域名肯定是好 但是卻不能代表一切 

 
Hung Wen Lin:

維持域名 就是要申請一個固定的IP位址 申請當地的DNS服務 至於.com .net ....應該是申請DNS時審核 就算你不是公司行號 也可能可申請到.com的域名

除了政府.gov 教育.edu 公營組織.org 其他都應該不難申請

很多非正規的平台  資金盤也都是申請.com域名

有正式域名肯定是好 但是卻不能代表一切 

Luo Yunhu:

域名相当于一个品牌，大家最容易记得，一个大公司且好的公司域名都是COM，国际首选，位数越短价值越高，网站访客流量越多越花钱，是任何个人和机构都可以随便注册域名，但是经纪商没有流量也就没什么价值，就不是什么好经纪商。

将这件事进一步研究了下，与诸位前辈所言结论一致，我的结论也是，.com域名中存在垃圾平台，但是好的平台几乎一定是.com域名。


我将各个金融先进国家的二级域名整理了一下，比如.co.jp。

发现即便是金融先进国家的二级域名，大多都以DD为基础架构，就算能够提供NDD架构，也有一定的技术不成熟性，比如交易延迟较大。

交易环境方面，与有核心竞争力搞全球化的平台不可同日而语。


.com域名可以作为重要参考。

同时再次提醒一下，请大家不要见到.com就觉得一定是好的。

 

用外汇天眼过滤靠谱吗？

某眼等第三方评级组织，没有参考价值。

原因有五个，但是因为是论坛，可以公开写的只有三个。


1. MQL5没有授权过任何第三方评级组织，第三方评级组织均在无制约条件下展开业务以及赢取利益。

2. 第三方评级组织的盈利相当一部分来源于广告介绍费和与平台的合作费用（考查名目费用），难免具有诱导性。

3. 平台存在恶性竞争，会利用一些人发布对其他平台的诽谤。如果第三方评级组织采用完全自由民主制，则无法避免恶性诽谤，如果第三方评级组织采用审查制，则不具备公安和金融的审查权限。最终很难带来可靠的结果。


相信第三方评级组织的出发点都是好的，但是现实的硬伤很难避开。 

 

请有经验的大神继续补充。

 
关于平台择优讨论，大家可以在这里发表见解。
 
  • 最近有了可以分享和补充的想法：

1.看平台的语言提供的种类多不多？

2.特别要注意有没有俄文而不仅仅只有中文和英文

因为……MetaQuotes软件本身是俄罗斯的公司

前面其实大家说的都很好很对这个只是参考，主要是你就说这个是不是挺好玩的？有没有一丁点道理吧？ 哈哈哈。

  • 下面是另外一个话题，关于“.com域名”：

1.单纯.com并不需要支付多么昂贵的费用，顶级域名也很便宜，.com代表的是公司一般比较正规一点点；

2.单纯.com管理也很宽，不是公司也一样能注册，前面说了费用很便宜；

3.顶级域名都需要支付域名费用，但是没多少钱。

（这里可以引申出来另一个问题，注册域名经常有活动。比如：有时候甚至可能0元就能注册下来顶级域名尤其.com这种之外的，但是呢到了第二年之后一般叫“续费”这个时候价格基本上一下就恢复正常了，你要是不交钱就没有了！

虽然也没多少钱。又出来的另外一个问题叫“抢注”，简单说吧，域名不管到期不到期好的、短的都很难空着没人注册，就好像我们注册一个网络账户取名字一样难上加难……

简单说哈，就是维持一个域名多年依然还是你的，其实也不容易，需要有专人去打理，否则过期了挺好的一个域名被别人“抢”走了也是非常常见的事情！简短的好域名本身可能价值难以估量上亿都很正常）。

12345678910111213...20
新评论